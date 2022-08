Internaron a Esteban Bullrich en el Hospital Austral por una descompensación

El senador presentó un cuadro de dificultad respiratoria. "Se encuentra estable y sedado", destaca el parte médico. En abril del año pasado Bullrich había revelado que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica.

El ex senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, debió ser internado en el Hospital Austral por una descompensación durante la jornada de este miércoles. A fines de abril del año pasado, Bullrich contó que tiene de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y posteriormente, en el mes de diciembre, renunció a su banca en el Senado. Según el parte médico, "se encuentra estable y sedado".

Desde el parte médico oficial, firmado por el Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, Pablo Pratesi y el Director Médico, Fernando Iudica, informaron: "En el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ingresó a las 16 hs al Hospital Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria. En conjunto con su equipo médico de cabecera se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica".

Sobre el cierre, resaltan que el paciente "se encuentra estable, sedado e ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos". Dependiendo de su evolución, los profesionales aclaran que "se evaluará la emisión de un nuevo parte médico".

Luego de dejar su banca en el Senado, Bullrich se dedicó a luchar contra la enfermedad y trabajar para que quienes sufren la afección tengan mejores formas de vida. En julio pasado, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, firmaron un convenio para abrir el llamado I Concurso de Investigación Social sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con el objetivo de conocer -de forma abarcativa- la realidad de los pacientes con ELA y determinar cuáles son sus necesidades básicas.

Este es un enorme paso adelante para los enfermos de ELA y un gran ejemplo de lo que se logra cuando se prioriza el bien común. No es la primera vez que logramos un acuerdo de este tipo con Daniel y no será la última. Ojalá que sirva de ejemplo en este momento tan difícil de nuestro país", había dicho el ex senador en aquella oportunidad luego de agradecer a funcionarios del Gobierno y al equipo del CONICET.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad que afecta a las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. En la mayoría de los casos, se desconoce la causa y en otros, se indica que se debe a un defecto del tipo genético.

A lo largo de la enfermedad, las células nerviosas motoras se desgastan o mueren y no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva al debilitamiento muscular, sufrir espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el resto del cuerpo. Dicha afección empeora lentamente con el paso de los años. Actualmente, afecta a cinco de cada 100.000 personas en todo el mundo.