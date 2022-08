En medio de las internas de JxC, Larreta hizo recorridas por la Provincia y se mostró con un intendente Pro

“La unidad de Juntos por el Cambio está fuera de discusión", expresó el Jefe de Gobierno porteño tras las duras declaraciones de Carrió. Fue en el marco de una recorrida por La Plata. También visitó Berisso y Quilmes.

En medio de las turbulencias en Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con el intendente de La Plata, Julio Garro, y realizaron una recorrida por la capital de la provincia de Buenos Aires. Además recorrió, durante la jornada del jueves, los municipios de Berisso y Quilmes con la compañía del diputado y ex vicejefe de Gobierno, Diego Santilli.

Consultado por cómo viene trabajando la oposición, Rodríguez Larreta afirmó: “La unidad de Juntos por el Cambio está fuera de discusión, estamos juntos día a día en el Congreso y en la construcción de un plan de gobierno de cara a 2023 para sacar el país adelante". Los dichos del alcalde capitalino responden a los cruces dentro del frente, iniciados por las críticas de la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.

“Estamos trabajando con Julio en un plan para sacar la Argentina adelante y para mejorar la provincia con (el diputado nacional) Diego Santilli y todo nuestro equipo. Para eso estamos escuchando a la gente, a eso vinimos, a estar cerca y escuchar”, sostuvo Rodríguez Larreta. El mandatario de la Ciudad mantuvo una serie de reuniones con referentes de su espacio y también escuchó las problemáticas y desafíos de vecinas y vecinos de la zona. "Los vecinos no pueden llegar al fin de semana, los precios cambian todos los días y los comerciantes no saben a qué precio van a reponer su mercadería. La inflación también afecta a los que invierten, nadie invierte un peso con estos niveles", dijo.

Por su parte, Garro agregó que “Larreta viene a la política a cambiarle la vida a la gente, no tengo ningun duda”, ratificando su alineamiento de la posible candidatura presidencial del Jefe de Gobierno porteño. Sobre las preocupaciones de los vecinos, el Intendente detalló: “Hablamos con los comerciantes de la zona para ver cómo están viviendo este momento tan complejo y saber de cerca cuáles son sus problemas”.

Los mandatarios del Pro recorrieron este jueves el paseo comercial de calle 51 en la capital bonaerense. Según se indicó, dialogaron con vecinos y comerciantes sobre la inseguridad y el rumbo económico del país. En ese marco, Garro comentó: “Hoy la seguridad sigue siendo una gran preocupación. Luego de mucho tiempo hemos logrado empezar a articular y tener un buen vínculo con la provincia para abordar esta problemática”.

Finalmente, como parte de la recorrida por la capital bonaerense, Garro y Larreta dialogaron con comerciantes de la zona y posteriormente compartieron un almuerzo con los legisladores provinciales, concejales y referentes políticos de Juntos La Plata.

Larreta, en su recorrida, insistió: "Se necesita un plan, que es lo que le venimos reclamando al gobierno; que nos diga hacia dónde vamos y cómo vamos a potenciar la producción en la Argentina". Mientras que, en relación a la inseguridad, sostuvo: "Hay casos todo el tiempo, vecinos con miedo, locales que tienen que cerrar más temprano. Pero se puede mejorar, lo hicimos en la Ciudad con un plan integral y sostenido en el tiempo. Tenemos los número de delitos más bajos de la historia, no hay que perder la esperanza".

Por su parte, Santilli apuntó contra el Gobierno nacional que "está destruyendo el bolsillo y la esperanza de los argentinos" mientras que sostuvo en relación a JxC: "Queremos representar esa esperanza y llevar un mensaje de futuro para construir juntos, a nivel provincial y nacional, una propuesta de desarrollo y trabajo para salir de esta decadencia que lleva décadas de atraso y frustración".

En Quilmes, siguiendo la misma lógica, recorrieron Bernal Centro y se reunieron con vecinos. En esta recorrida, los acompañaron: el ex intendente local, Martiniano Molina; el referente de Juntos de José C. Paz, Ezequiel Pazos Verni; el de Florencio Varela, Pablo Alaniz; el de Hurlingham, Lucas Delfino; el de Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales; el de Berazategui, Julian Amendolaggine; y el de Esteban Echeverria, Evert Van Tooren.

Estalló la interna en Juntos por el Cambio

El lunes, Carrió disparó contra el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el ex ministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo, a quienes acusó de tener vínculos y "negocios" con el ministro de Economía, Sergio Massa, durante los años en los que el macrismo gobernó la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Al otro día, comenzaron las respuestas a "Lilita". "Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados", lanzó por Twitter Patricia Bullrich.

También, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le respondió a la líder de la CC, que había denunciado posibles casos de corrupción en su provincia. "Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo", lanzó el jujeño.

Por su parte, Rodríguez Larreta le planteó a Carrió que "este no es el camino. A través de un comunicado, el jefe de Gobierno porteño afirmó que "hace muchos años que desde la UCR, la CC y el PRO; y, ahora, desde Juntos por el Cambio, venimos trabajando juntos por la República y por el desarrollo de nuestra querida Argentina. Argentina que hoy nos duele". En ese marco, sostuvo que tiene "un profundo respeto" por "Lilita", pero que no está "de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros" de la alianza opositora.

Por último, está el caso del ex presidente Mauricio Macri, que, a diferencia de otros miembros de la alianza opositora, defendió a la líder de la CC. Fernando De Andreis, ex secretario General de la Presidencia, hizo pública la linea sobre el pensamiento del fundador del Pro. "Hay que ser incansables en la defensa de la república y las instituciones. Cuidar que Juntos por el Cambio no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo", indicó.