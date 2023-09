Elecciones en Mendoza: JxC se ilusiona con Cornejo en otro final cerrado con el fantasma de Milei

La elección se planteó peleada, con muchos indecisos y ausentes en las PASO. Juntos por el Cambio no lograría retener el 100% de los votos de la interna y su principal retador cuenta con el apoyo libertario.

Juntos por el Cambio enfrenta, en Mendoza, su última prueba electoral antes de las presidenciales del 22 de octubre. Con dos victorias de tres en el bolsillo, septiembre apareció como un buen mes para la alianza pero la puja en la provincia cordillerana será ardua, menos sencilla de lo esperado y más ajustada de lo deseado para una coalición que busca el impulso final.

Las encuestas dan ganador a Alfredo Cornejo. Tanto de un campamento como de otro, se coincide en esa lectura. Ahora bien, la proyección es diferente en cada tribu. Cerca del actual senador, que estará acompañado por Patricia Bullrich en la noche del domingo, se leyó una victoria ajustada por 7 puntos de diferencia frente a Omar de Marchi, un dirigente del PRO que decidió abrirse y hacer camino por separado.

Siete puntos es, claramente, mucho menos de lo esperado por el campamento de Cambia Mendoza, en especial el bullrichismo que acompañó al candidato desde el minuto cero. Pero es una provincia personal. Tanto por ser la tierra del vice de Patricia, Luis Petri, como por la jugada separatista de De Marchi, que cayó demasiado mal.

Esa distancia, para De Marchi, líder de La Unión Mendocina, sería todavía más chica. De dos o tres puntos en favor de Cornejo según el último estudio realizado. En la provincia, ganará el que tenga un voto más, no hay lugar para el balotaje por lo que será una jornada cerrada y larga. Sobre todo porque habrá un universo muy importante de sufragios desconocidos, de proyección imposible.

Mendoza tiene casi un millón y medio de votantes habilitados. A horas de las elecciones había entre 300 y 375 mil indecisos, alrededor de un 20 o 25% del padrón, y otro medio millón de ausentes en las PASO. O sea, más de 800 mil personas que todavía no definieron su voto ni si concurrirán a las urnas, la mitad del padrón. Lo cual podría cambiar cualquier resultado que pueda intentar predecirse en la previa.

Por esa razón, La Unión Mendocina considera que la elección será cerrada y que tiene altas chances de lograr un triunfo. Ese triunfo llegaría gracias al impulso de la representación, a nivel local, de los distintos partidos integrantes de Juntos por el Cambio, del peronismo no kirchnerista, del Partido Demócrata (de donde salió De Marchi pero, sobre todo, de los libertarios.

El sector de Javier Milei cerró dentro de esta nueva alianza y ya demostró que puede ser bastante impredecible a la hora de mostrar resultados. El martes, durante la sesión por la eliminación del impuesto a las Ganancias, el líder de La Libertad Avanza y De Marchi estuvieron juntos en Diputados. No hubo foto pero conversaron.

Milei no mostró una participación activa en las elecciones provinciales pero sí se vio que, en este caso, empezó a replicar posteos de cuentas mendocinas de libertarios con De Marchi, en señal de apoyo. Además, durante toda la semana se vio a un león – símbolo de su espacio – transitando las zonas más populosas de la provincia para acompañar.

Otra de las fuentes de votos será el propio Cambia Mendoza. Tanto en la alianza apoyada por Juntos por el Cambio como en La Unión Mendocina se hizo el mismo cálculo. El oficialismo no estaría logrando retener el 100% de los sufragios conseguidos por Luis Petri en las PASO y la mitad – o tal vez un poco más – se irían con De Marchi. Alrededor de 80 mil voluntades.

Estas cuentas más la molestia de los mendocinos con la gestión de Rodolfo Suárez, extensible al cornejismo, entusiasmaron a La Unión Mendocina. Sobre todo porque en los últimos sondeos no se tuvieron en cuenta algunos hechos locales que perjudicaron al oficialismo o que, al menos, no golpearon a la naciente oposición.

Así como Cornejo tendrá presencia nacional con la fórmula presidencial de JxC en el búnker, De Marchi hará un encuentro netamente provincial. Decidió no mezclar las categorías a nivel país con las locales e incluso pese a su relación con Javier Milei optó por no apoyar a nadie para no herir a sus aliados.

El domingo se votará con Boleta Única en papel, no se esperaron mayores inconvenientes pero sí algunos resultados veloces para definir la gobernación. Gane quien gane, la relación será tirante tanto por la historia como por la composición de la Legislatura.

La Cámara de Diputados tiene 48 miembros y la UCR hoy mantiene la mayoría. Si se repitiera el desenlace de las PASO, La Unión Mendocina podría – dependiendo el porcentaje – quedarse con unas 15 bancas y obligar a negociar. También se buscará algo similar en el Senado, compuesto por 38 escaños con la proyección de ganar 10.

Según los resultados de las PASO, Juntos por el Cambio superó al espacio de De Marchi en más de 200 mil votos. Sin embargo, en forma individual, el líder de La Unión Mendocina quedó a cincuenta mil de Cornejo.