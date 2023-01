Elecciones 2023: Manes rechazó el acercamiento a Milei, pero propuso a Schiaretti y Urtubey

"Todas las dirigencias son bienvenidas, pero hay ciertos límites”, aclaró el diputado radical, que rechazó un acuerdo con el legislador libertario para que haya un solo candidato a gobernador bonaerense de la oposición. En cambio, se manifestó a favor de iniciar conversaciones con el jefe provincial de Córdoba y el ex mandatario de Salta.

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes se despegó este miércoles de un sector de su partido que se expresó en favor de un acuerdo con el legislador de La Libertad Avanza Javier Milei, en aras de evitar un eventual triunfo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en las elecciones 2023 en la jurisdicción bonaerense.

"Todas las dirigencias son bienvenidas, pero hay ciertos límites”, en declaraciones a Radio La Red. En ese sentido, agregó: “Somos una fuerza progresista, es decir, liberal en lo económico y promercado, pero también creyendo que el Estado, que hoy colapsó en la Argentina, es necesario para la salud, la seguridad, contra el narcotráfico y la educación, se puede ganar una elección y después no se puede gobernar”.

De esa manera, Manes se diferenció de su par Martín Tetaz y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que habían alentado a principios de esta semana de un acuerdo con el diputado libertario y definir un solo candidato a gobernador de la oposición para evitar una eventual reelección de Kicillof.

Por otra parte, Manes también se desmarcó del radicalismo y Juntos por el Cambio, al manifestarse a favor de iniciar conversaciones con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el exmandatario de Salta, Juan Urtubey, que anunciaron sus candidaturas presidenciales en el marco de un espacio que enfrente a la alianza opositora y el Frente de Todos. “Toda la gente que quiera incorporarse a la oposición son bienvenidas siempre y cuando sean honestas, tengan gestión y quieran un país moderno, sería bárbaro que vengan a la coalición”, afirmó el diputado radical

Pese a sus diferencias, el radical aclaró que “no está en discusión” su participación dentro de Juntos por el Cambio, pero cuestionó el rumbo de la coalición. “Con lo mismo no vamos a ganar, en 2019 perdimos”, comentó el diputado, que junto al gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, son los dos lanzados a la presidencia por el partido centenario.

“En 2015 fue una coalición para enfrentar al kirchnerismo, ocho años después no podemos ir con eso solo”, dijo Manes y llamó a captar a “los sectores populares” porque “no se puede transformar el país con el 50 por ciento de pobreza sin los sectores populares”.

Según analizó, en la alianza opositora “hay halcones que piensan que hay que ir con un tanque pasando por arriba a todos los lo que no piensan igual” y “después están los moderados que tienen eslóganes vacíos y mucha publicidad oficial”. Si bien no los nombra, se lo puede interpretar como un tiro por elevación a la titular del Pro, Patricia Bullrich, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los dos contendientes del Pro.

Manes, en cambio, se consideró parte de los que “queremos que el radicalismo se modernice, llegue a los jóvenes, se amplíe y que no sea segundo del PRO, que luche por liderar la coalición opositora y que le hable a los sectores populares, porque la UCR es un partido popular”.

“En la última elección nacional el radicalismo tuvo líderes que representaron casi el 50% de todos los votos de Juntos por el Cambio”, analizó el diputado e indicó que no necesita “ir a la playa con cuatro fotógrafos”.

Con información de Noticias Argentinas.