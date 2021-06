Elecciones 2021: el PRO ya palpita una interna entre Bullrich y Vidal

La contienda determinará qué diputados y diputadas ingresarán al Congreso a partir del 10 de diciembre.

Si bien se espera que los misterios empiecen a develarse a fines de junio, desde Juntos por el Cambio se empieza a palpitar una posible interna en estas elecciones 2021 entre Patricia Bullrich, la opción de Mauricio Macri, y María Eugenia Vidal por el lado del larretismo. Salvo que haya un acuerdo de por medio para que una encabece y la otra acompañe - o que alguna se baje de la carrera -, ambas se enfrentarían en una PASO para determinar qué lista será la que llegue a noviembre para disputar bancadas en la Cámara de Diputados.

Como anticipó El Destape, la ex gobernadora bonaerense recién terminará de definirse a fines de junio y aún hoy desde su entorno aclaran que no hay ningún tipo de lanzamiento confirmado. Sin embargo, en la calle Uspallata esperan que Vidal se lance para disputar las elecciones por el territorio porteño y no por la provincia de Buenos Aires.

El detalle no menor es que Mauricio Macri la quiere a Patricia Bullrich como candidata en la Ciudad. Algunos aseguran que es la única figura indiscutible para el ex presidente y que el resto es negociable. Sin embargo, otros aclaran que la nómina casi obligatoria del hombre que mira Netflix incluye otros nombres que también contó este medio: Fernando Iglesias para renovar en el Congreso, su secretario personal involucrado en la mega investigación de espionaje ilegal, Darío Nieto, para la Legislatura junto a otra figura que suele generar polémica: Laura Alonso.

En esa disputa, unos ven "tensa" la relación entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta, los hombres que definirán las candidaturas. Eso no se resolverá en una discusión de la mesa nacional sino en un café entre ambos, aclaran. De todos modos, cerca del ex presidente le bajan un poco el tono a la disputa y sostienen que la relación no está tirante.

En el territorio porteño, el ministro de Salud, Fernán Quirós, está casi descartado como candidato. Eduardo Macchiavelli, el secretario de Ambiente de la CABA y secretario general del PRO nacional, aseguró en El Destape Radio que el funcionario está abocado a la gestión de la pandemia y que hoy no lanzaría su postulación para la diputación nacional. Si, efectivamente, Vidal se arriesgara a volver a la gestión política por la Ciudad, quedará definir quién lo hará por la provincia. Allí la danza incluye varios nombres.

En tierras bonaerenses la oposición empieza a barajar la posibilidad de una gran PASO con todos los partidos que no sean del Frente de Todos, pero en Cambiemos hay dos figuras centrales: Diego Santilli, el elegido de Larreta, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri. El jefe comunal dijo en los últimos días que el candidato no debería tener cargos, a la fecha, de gestión para no abandonar la pandemia. Si eso se respetara, los dos deberían bajarse.

Por otro lado, también como una de las líneas internas, aparece la figura de un Emilio Monzó que está recorriendo el conurbano y ayer se mostró en la localidad de Ituzaingó, en el oeste, preocupado por la situación económica de las Pyme. Para él y su espacio no es mala idea ampliar el espectro opositor y avanzar hacia la derecha sin descuidar el camino hacia el centro.

En todo esto, algo ya quedó descartado por completo: Mauricio Macri no estará en ninguna boleta en este 2021 y para el 2023 falta mucho tiempo, por lo que no quieren anticipar ningún tipo de jugada. Ayer, en una serie de preguntas que Larreta respondió de forma online - donde se preocupó por dejar en claro sus gustos musicales, de series y de actividades durante el tiempo libre - el jefe de Gobierno porteño dijo que buscarán presentar una opción que gane las elecciones del próximo año impar.