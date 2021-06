Elecciones 2021: Vidal define a fin de junio y Juntos por el Cambio negocia con Espert

La definición ordenará el armado de listas opositoras mientras se analiza una mega PASO para intentar ganar la provincia.

"Veremos qué hace María Eugenia Vidal", una de las frases más repetidas dentro de Juntos por el Cambio a la hora de analizar y definir candidaturas para las elecciones 2021, que busca anticipar el escenario de los comicios ejecutivos del 2023. La ex gobernadora bonaerense eligió el momento para ponerle fin al misterio, será a fines de junio, tan sólo unos días antes del cierre de listas pautado para el ocaso de julio. Con su nombre dentro o fuera de las nóminas, la alianza opositora podrá acomodarse y completar la boleta. Hasta que eso no suceda, no se terminarán de escribir los apellidos seleccionados. La develación de la incógnita Vidal también ordenará otra estrategia: la oposición quiere hacer una gran PASO en la provincia de Buenos Aires, con todos los partidos que no son parte del Frente de Todos, para poder ganarle al oficialismo y entre las figuras danzantes está el economista liberal, José Luis Espert.

Hubo tres reuniones importantes en las últimas semanas. En general, se mantuvieron casi en secreto o con un perfil muy bajo pero terminaron de delinear una estrategia que aún está verde. Espert se encontró, de forma separada, con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el hombre que a las 19 cierra todo para ver Netflix, Mauricio Macri. En esos cara a cara - o barbijo a barbijo - empezaron a delinear una jugada con la que intentarán vencer al peronismo unido en la provincia: reunir a toda la oposición dentro de una gran PASO. Sin embargo, la jugada la terminará de definir Vidal cuando devele su futuro político a fines de junio, adelantaron cerca de Larreta.

Avanza Libertad, el frente integrado por los partidos de Espert, Javier Milei y Luis Rosales, se vende como un sector que construye por fuera de la grieta. El economista aseguró que en la Ciudad y el resto del país respetarán ese espíritu, aunque desde Cambiemos resaltaron que están juntos desde el 2018 y, si bien no hay nada cerrado para las elecciones 2021, trabajan en un acuerdo para este año.

Además, hubo un inicio de conversaciones preliminares para el caso provincia de Buenos Aires. Espert las describió como "exploratorias", por lo tanto está todo muy verde, con el objetivo de armar un gran frente opositor a Axel Kicillof no sólo con Juntos por el Cambio sino también con otros espacios. Hasta el momento, los intendentes cambiemitas no tenían precisiones sobre ningún tipo de acuerdo y jamás les fue mencionado el acercamiento pero, a nivel nacional, la dirigencia lo dialoga y analiza en sus conversaciones internas.

Incluso desde el monzoísmo dijeron estar a favor de la apertura hacia la derecha porque, pese a que Espert es un nombre que genera polémica, apuntan a ampliar horizontes hacia ese sector y hacia el centro. Además, si bien algunos entendieron que una PASO no sería la mejor opción para este momento, desde esta línea interna consideraron que los fortalecerá.

Más allá de esos vistos buenos, desde Juntos por el Cambio celebran la posible eliminación de un escollo para sus ambiciones. Si Espert jugara por fuera, les quitaría votos pero con el economista adentro los capitaliza la alianza. En el oficialismo analizaron que no es la mejor estrategia para el liberal de la derecha porque su espacio se planteó como un sector ajeno a la grieta, un sector a quienes votarían los que no están en el Frente de Todos o JxC, capital que perdería al integrar uno de esos bandos.

Dato no menor. Según el último sondeo interno de Juntos por el Cambio, Espert tiene un 8,2% de imagen positiva en la Ciudad y es el noveno dirigente opositor del ranking precedido por uno de sus compañeros de alianza, Milei, con el 14,4%. Sin embargo, ambos tienen visiones negativas muy elevadas (54,8% y 49,3% respectivamente) pero tal vez no tan alejadas del resto de la dirigencia, que se ubica en un rojo de entre el 30 y el 40%. Los mejores vistos son Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, seguidos de los diputados Waldo Wolff, Fernando Iglesias y el senador Martín Lousteau.

Si bien aún no se concretó el acuerdo, algunos en el Gobierno reconocieron que falló cierto intento de levantar a Espert para competir con Cambiemos. Desde la oposición analizaron que su incorporación "suma desencantados de JxC. Mejor tenerlo adentro que afuera". El Frente de Todos prefería que esté afuera y no adentro. De todos modos, el economista aseguró que no mantuvo conversaciones con el oficialismo para llevar adelante este plan y que su objetivo es derrotar al kirchnerismo - no al peronismo - en la provincia.

Los análisis sobran y ya empezaron a arriesgar escenarios del 2023. Para un sector, esta conformación es una anticipación de lo que será el próximo año impar con dos grandes frentes como competidores. Desde otro, vieron lo mismo pero con un poco más de oferta: Frente de Todos, Juntos por el Cambio, la Izquierda y algún sector no kirchnerista que Cambiemos no pueda conquistar. Ese es su objetivo: sumar, sumar, sumar y crecer en volumen.