El insólito cruce en Juntos por el Cambio por las vallas en la casa de Cristina: "A mi no me pasaron nunca"

La presidenta del PRO apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta por su actuación en los últimos días y recalentó la interna dentro del espacio macrista.

La presidenta del PRO y dirigente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzó una feroz crítica contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su modo de actuar ante la manifestación a favor de Cristina Kirchner. La dirigente macrista reavivó la interna dentro de ese espacio y apuntó: "Yo cuando puse vallas no las pasaron nunca".

En medio de una fuerte interna dentro de Juntos por el Cambio, una vez más Bullrich trató de marcarle la cancha al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en esta ocasión, apuntó a la forma de accionar ante la manifestación en la casa de Cristina Kirchner. Sin embargo, la diferencia reveló que la dirigente buscaba ser mucho más dura con los militantes que fueron a acompañar a la vicepresidenta. En una charla con TN, la jefa del PRO indicó: "El problema no es la valla, es simbólica. No podés entregar el orden" y, además, agregó: "Si tomás una decisión la tenés que mantener".

El sábado, simpatizantes, militantes y referentes del Frente de Todos (FdT) manifestaron su apoyo a Cristina con actos en diferentes localidades que tuvieron como epicentro la ciudad de Buenos Aires, donde el PJ porteño trasladó una marcha que había previsto en Parque Lezama a Recoleta tras la decisión de la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta de disponer un vallado en las inmediaciones del domicilio de la expresidenta, donde la Policía porteña reprimió a manifestantes.

En este punto, más allá de haber sostenido el error político de poner las vallas en la esquina de la casa de Cristina Kirchner, Bullrich indicó: "A mi me parece que cuando vos ya tomas una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a la vicepresidenta y a los vecinos, la tenés que mantener”. En este punto, la ex ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri agregó: “Si poner las vallas fue un error, la tenés que mantener" y, como siempre, se acercó al sector policial: “Hay que apoyar con fuerzas a la policía y la policía se va a cruzar de brazos y no va a hacer más nada”.

Con respecto a su visión de lo ocurrido, Bullrich agregó que hoy "la calle la tiene la militancia" y añadió que se habla "de un grupo que decide ponerse una chaquetita y decir ‘ahora la calle es mía". Sin embargo, más allá de eso reveló que correrse del punto original del plan significa que están poniendo "en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podes entregar ese orden”.

Por otro lado, reivindicó la represión que ejerció con distintos trabajadores cuando marchaban en Puente Pueyrredón: "Yo cuando puse vallas, que vos las veías en el Puente Pueyrredón, no las pasaron nunca. Cuando tomamos la decisión de que no se cortaba más la Autopista Ezeiza, arranque y tuve el primer problema con balas de goma. Pero nunca más cortaron. Cuando decidí que la Panamericana no se cortaba nunca más, saqué los autos con grúas”.

Finalmente, agregó: “Hay algo que no se puede obviar en todo esto. Y es el hecho de que siempre las calles de la Ciudad están tomadas. Nos ven débiles por eso. Dicen que Juntos por el Cambio nunca va a gobernar porque le toman la calle”.