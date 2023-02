El INADI advierte por una "descalificación discriminatoria" de Pichetto contra Mazzina

El organismo ultima los detalles sobre un reporte que abordará la agresión del dirigente macrista contra la ministra de Mujer, Género y Diversidad. La titular del INADI lo citó al ex senador para conversar sobre sus dichos.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) trabaja en un duro informe contra las agresiones del auditor General de la Nación y dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sobre la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.

Según señalaron a El Destape fuentes del INADI que están al tanto del informe, los dichos del ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri "implicaron una descalificación discriminatoria a la Ministra por su pertenencia a un grupo especialmente protegido". En una entrevista en La Nación Más, Pichetto había afirmado: “El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”.

Desde el organismo conducido por Greta Pena alertaron "sobre los discursos que niegan derechos y promueven prejuicios y estereotipos, y su potencialidad de multiplicar prácticas discriminatorias en nuestra sociedad". Los dichos, indicaron, "niegan la igualdad de condiciones y la capacidad, respecto de otras mujeres, en este caso, de la ministra Mazzina para ocupar su cargo, por el solo hecho de reconocerse como lesbiana".

De esta manera, consignaron: "El caso ilustra un argumento falaz, que le permite al autor de las expresiones asociar de manera directa, en un vínculo de orden causal, el lesbianismo y la incapacidad para reconocerse mujer o representar al colectivo de mujeres de manera legítima”.

Por otro lado, de acuerdo a la reconstrucción que hizo este portal sobre el trabajo realizado, junto a la descalificación a la Ministra las declaraciones de Pichetto "injurian al colectivo de lesbianas" y atribuyen "una supuesta falta de interés sobre el caso de Lucio Dupuy, y señalando como posible causa de esa conducta el hecho de que sus autoras tienen su misma orientación sexual". Asimismo, remarcaron desde el organismo: “Las manifestaciones vertidas contienen valoraciones peyorativas respecto de la orientación sexual para referirse al desempeño de una persona, dando lugar a la discriminación materializada en una inferiorización del otro”.

Si bien desde el INADI se le envió a una citación formal a Pichetto "con el objetivo de a través del diálogo, abordar el carácter y las implicancias de sus declaraciones públicas sobre el género y la sexualidad de la Ministra", se indicó que la titular del organismo, Greta Pena, "evalúa acciones de prevención y sensibilización". En su escrito, la titular del organismo afirmó: “Motiva la presente, la firme convicción de que mediante el diálogo podremos encontrar acuerdos valiosos tendientes a la lucha contra cualquier tipo de discriminación y, de esta forma, contribuir a afianzar los valores de convivencia democrática en nuestra sociedad”.

Mazzina no solo le respondió a Pichetto, sino que el Frente de Todos, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, salieron al cruce de Pichetto. "Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad", indicó, para luego parafrasear a Charly García y cerrar con afirmando:"Los dinosaurios ya van a desaparecer",

La respuesta de Pichetto a la citación y al rechazo de dirigentes del oficialismo fue mantener sus declaraciones. "Seré dinosaurio, pero no me arrepiento", lanzó en alusión al comentario del Presidente. Además, le hizo saber al INADI que “los términos de la convocatoria resultan inexactos pues encierran una afirmación falaz”. Es importante mencionar que el carácter discriminatorio de los actos u omisiones es independiente de que la persona realice la conducta, la perciba o no, como discriminatoria.

Según advirtieron desde el INADI, los funcionarios nacionales deben realizar de carácter obligatorio la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, que plantea la capacitación en perspectiva de género para los funcionarios públicos de las administraciones nacionales y provinciales, de los todos poderes del Estado. Por último, recordaron que esa norma fue votada en 2018 y contó con el voto afirmativo del entonces senador Pichetto.