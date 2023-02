Pichetto subió la apuesta contra Mazzina: "Seré dinosaurio, pero no me arrepiento"

En un intento de justificar sus declaraciones, dijo que sus cuestionamientos contra la funcionaria fueron por el supuesto silencio de la cartera ante el caso de Lucio Dupuy. La ministra se manifestó en más de una oportunidad al respecto.

A pesar de las críticas que se acumularon en los últimos días y de que el INADI ya adelantó su convocatoria para analizar su situación, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, dijo que no se arrepiente de sus dichos contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina. "Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento, ni le hecho la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo. Además, nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual", se excusó el referente de Juntos por el Cambio, en una clara referencia al mensaje de solidaridad que le había enviado el presidente Alberto Fernández a la funcionaria después de sus ataques.

En un intento de justificar sus declaraciones, dijo que sus cuestionamientos contra la funcionaria fueron por el supuesto silencio de la cartera ante el caso de Lucio Dupuy. “El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”, lanzó el viernes. Mazzina había pedido a principios de febrero que las dos responsables directas por el crimen del nene de cinco años sean condenadas por la justicia y había acusado a la derecha de "aprovecharse" del crimen de Lucio "para atacar al feminismo".

En declaraciones con Radio Rivadavia, el funcionario salió al cruce de los cuestionamientos que recibió. "Me preguntaron por el caso Lucio y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible y ni siquiera quiero entrar en las aristas espinosas", dijo en su reconstrucción y mencionó detalles que por respeto a la víctima menor de edad no se deberían compartir cuando median delitos de violencia sexual.

"Una palabra de piedad, el Ministerio de Género y Diversidad podría haberse compadecido de la situación del niño, como también de la muerte de la mujer policía, pero claro, como es ´cana´ no hablan de eso para que no altere la visión ideológica", insistió Pichetto.

Tras sus dichos sobre la sexualidad de la ministra, aclaró: "Creo en el derecho individual, sostengo el artículo 19 de la Constitución Nacional y he alentado en el Congreso a todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina. Voté las leyes, voté todo".

Asimismo, acusó a la cartera que preside Mazzina de representar "minorías intensas, políticas de gueto y pequeña, orientadas para determinadas minorías de identidad sexual que son válidas y legítimas y que las desarrollen y ejerzan en libertad".

"Tiene políticas de gueto y de minoría cuando hay que tener políticas de mayorías, me refería a eso", aseveró. Luego de las críticas de todos los sectores, incluso de los cuestionamientos del presidente Alberto Fernández, quien lo acusó de "dinosaurio", Pichetto sostuvo: "Tengo memoria y puedo ser un dinosaurio pero no soy un estúpido". Y volvió a defenderse: "en el subconsciente colectivo todos saben lo que quise decir. Hay una gran hipocresía en la sociedad, todos son políticamente correctos".

Consultado por la falta de respaldo de sus compañeros de Juntos por el Cambio, el referente de Encuentro Republicano Federal aseguró que no necesita que nadie lo banque. "Cuando hablé del pobrismo y de los planes nadie decía nada. Eran todos buenitos. Nunca pedí nada. Me banco lo que digo, incluso me banco el debate", ponderó.

Por último, el ex senador insistió: "No soy un discriminador, no tengo problemas con ninguna identidad sexual. Todos saben lo que pienso, ahora cuando el Ministerio hace políticas de minoría, destinado a un sector determinado, y bueno, eso es lo que reclamo".

Sus declaraciones habían sido cuestionadas por todo el arco político, en tanto que la titular del INADI, Greta Pena, anunció su convocatoria para hacerle llegar su preocupación y plantearle las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos.

"Hay límites que no podemos cruzar", enfatizó la sucesora de Victoria Donda. En la misma línea, también detalló que instruyó al equipo jurídico del organismo para analizar las manifestaciones públicas del auditor general de La Nación contra la ministra "por asociar la orientación sexual e identidad de una persona con su idoneidad o posición política".

