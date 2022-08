Advertencia de Bullrich a Carrió: "Si hay gente que no tiene que estar, se discutirá"

La titular del PRO dijo que no le "asustan" los dichos de la líder de la Coalición Cívica, que tuvo cruces con varios dirigentes de la alianza opositora.

La crisis interna de Juntos por el Cambio, desatada por las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carríó, sigue escalando. La titular del PRO, Patricia Bullrich, deslizó la posibilidad de una posible exclusión de la ex diputada de la alianza opositora. La semana pasada, La propia Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta y las principales figuras del partido amarillo habían acordado bajar el tono de la pelea.

"A mí la verdad (que que dijo Carrió) no me asusta", expresó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia. Asimismo, pidió: "Lo importante es que entendemos que ésa verdad nos debe servir para que todos en Juntos por el Cambio tengamos en claro la dirección para cambiar la Argentina. Si hay gente que no tiene que estar, se discutirá, se hablará y lo analizaremos".

La semana anterior, "Lilita" apuntó contra dirigentes como el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el ex ministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo, a quienes acusó de tener vínculos y "negocios" con el ministro de Economía, Sergio Massa, durante los años en los que el macrismo gobernó la Nación y la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, varios referentes de Juntos por el Cambio, como el titular del radicalismo, Gerardo Morales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la propia Bullrich salieron a recriminarle a la ex diputada por las críticas internas.

Diferenciandose de Carrió, la presidenta del PRO sostuvo que de su parte no debe ocultar nada e indicó que transita en lo que considera los marcos "morales, éticos y legales" por los que debe ir la alianza opositora. "Recuerdo cuando salí a la calle contra esa cuarentena brutal en la que vivíamos los argentinos y no oculto que fue un determinante que le dio a Juntos por el Cambio un encuadre hacia dónde íbamos: si hacia un acuerdo con el Gobierno o a una mirada republicana. Ese encuadre lo tengo clarísimo y he trabajado siempre en ese sentido", afirmó Bullrich.

Además, Bullrich destacó la importancia de la utilización de las PASO, aunque aclaró que Juntos por el Cambio es una alianza "llamada a traer diferencias, porque el verticalismo partidario no existe más", y señaló que la coalición debe inclinarse por el perfil del PRO, que "es republicano, democrático, de un capitalismo sin amigos y que se anime a generar un cambio".

Por otra parte, la ex ministra también tuvo criticas para el senador nacional Martín Lousteau y al diputado nacional Facundo Manes, ambos de la Unión Cívica Radical, por haberse mostrado con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

"En Córdoba tenemos nuestra fuerza política con personas que ganaron la última elección que son (el senador Luis) Juez y (el diputado Rodrigo) de Loredo, y hay muchos dirigentes que van a ver a Schiaretti en la misma tierra en la que nosotros tenemos que competir. Y si vamos a competir, ¿Vamos a apoyar a nuestro candidatos a fondo o en la cara vamos a ir a ver al gobernador?", cuestionó Bullrich, que cuestionó la actitud de los dos legisladores radicales, al igual que el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.