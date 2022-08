Tras el paso del "huracán" Carrió, el PRO resolvió bajar la intensidad de la discusión

Se reunieron Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich juntos a otros referentes del PRO para debatir sobre la interna en la coalición tras los ataques de Carrió. Los dichos que "cruzaron un límite" y enojaron al jefe de gobierno porteño.

Las principales figuras del PRO se reunieron en medio del fuerte ataque de Elisa Carrió que generó mucho malestar en Juntos por el Cambio y entre los distintos puntos que abordaron se resolvió "moderar y bajar la intensidad" de la discusión y dar vuelta la página.

En el coqueto Happening de Costanera norte, en la ciudad de Buenos Aires, almorzaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Javier Pinedo, Humberto Schiavoni, Federico Angelini y Alfredo De Andreis. La única ausente, con aviso, fue María Eugenia Vidal. La diputada y exgobernadora bonerense se encuentra en Mar del Plata, donde asistió a una charla convocada por la Fundacion Pensar y aprovechó para combinar algunas actividades junto al intendente local, Guillermo Montenegro.

En el almuerzo se tocaron cuatro temas, entre ellos la situación política, social y económica de Argentina. En la coalición opositora buscan volver a unificar los discursos contra el gobierno en medio de una inflación indomable y tras la reconfiguración del Gabinete con la llegada de Sergio Massa a Economía. Justamente, el desembarco del tigrense fue el detonante de la nueva pelea interna por los dichos de Carrió contra distintos referentes aunque esta vez, según detallaron a El Destape, pasó un límite. "Cruzó una línea que es la vida privada", aseguraron en referencia a las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica contra Rogelio Frigerio. Carrió lo acusó de intentar colocar a una amante en la lista de candidatos de capital para las elecciones de 2017.

Ese mismo martes se organizó de urgencia una reunión entre dirigentes del PRO por Zoom en la que participó el jefe de gobierno porteño y su mesa chica política. Había mucho enojo de parte de varios de los participantes, entre ellos Larreta, y se analizó qué tipo de respuesta merecía esa embestida que no fue considerada una más de los que Carrió suele teenr acostumbrados a sus socios. Ganó la postura de "levantar la apuesta" y al día siguiente a las 9.16 Larreta publicó un comunicado titulado "Este no es el camino" y en el que afirmó con mención directa a Lilita: "No estoy de acuerdo con sus declaraciones sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios".

En el medio, Carrió fue cruzada por Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. La titular del PRO la acusó de dar "un espectáculo degradante" y Vidal defendió a sus exministros Cristián Ritondo y Gustavo Ferrari por los dichos en su contra. Mientras que Mauricio Macri optó por el silencio. Según supo El Destape, coincidió en los conceptos como la "búsqueda de transparencia de posiciones", pero no en los nombres propios. "Nunca avaló el agravio a ninguna persona ni a dirigentes de Juntos por el Cambio", aseguraron desde su entorno.

En el PRO analizan que las acusaciones de Carrió tuvieron la intención de "plantar bandera" ante las versiones de que dirigentes de la coalición como Bullrich y Macri buscan ampliar hacia el libertario Javier Milei y otros, como Facundo Manes, a un sector del panperonismo como Juan Schiaretti.

María Eugenia Vidal, de recorrida con Guillermo Montenegro por Mar del Plata.

Hoy todos ellos y el resto de los comensales coincidieron en que "la unidad está consolidada" y "el tema Carrió se dio por finalizado", detallaron fuentes al tanto de lo hablado este mediodía. "Resolvieron y consensuaron moderar y bajar la intensidad de las discusiones públicas que hubo esta semana, concentrando toda la energía en los principales problemas que aquejan a la gente", afirmaron.

Por otro lado, ahondaron en el trabajo de coordinación por parte de la Fundación Pensar con los distintos equipos técnicos para abordar un programa de gobierno consensuando puntos básicos para ejecutar si llegan al gobierno en 2023. Asimismo, se repasó el armado territorial de candidatos del partido en todo el país. Dar vuelta la página y enfocar los ataques contra el Gobierno es la intención con la que se fueron las principales figuras del PRO y esperan que sea compartida por sus socios.