Pichetto: "No subestimo el poder que tiene el Frente de Todos"

El Auditor General de la Nación advirtió que "sería un error" de Juntos por el Cambio "creer que está todo resuelto" y asumir una derrota del oficialismo en 2023. También propuso que la alianza opositora tenga para fin de año "una fórmula o dos" definidas.

El auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que no subestima al Frente de Todos de cara a los comicios ejecutivos de 2023, pese a las dificultades económicas con las que debe lidiar el gobierno nacional

"La política argentina tiene una gran dinámica. No subestimo el poder que tiene el Frente de Todos", declaró en diálogo con el programa El Fin de la Metáfora de Radio 10.

Si bien reconoció que "hay lugares" donde Juntos por el Cambio puede dar "grandes batallas electorales" como Córdoba y Santa Fe, Pichetto advirtió que "sería un error de nuestra parte creer que está todo resuelto".

Según analizó, "hoy el panorama de la Argentina es negativo", señaló que no descarta que "en el otro lado (por el Frente de Todos) se encuentre la sintonía con los sectores medios", añadiendo que "esa es la propuesta de (el ministro de Economía, Sergio) Massa".

Sobre el nuevo titular de la cartera económica, el Auditor afirmó que lo ve "con ciertas dificultades", ya que "los datos inflacionarios son muy altos y la perdida de dólares también es complicado", añadiendo que "lo más grave está en el Banco Central y las reservas".

En ese sentido, Pichetto afirmó que el tipo de cambio oficial "no existe" ni tampoco "el dólar chacarero de Batakis", en referencia al instrumento ideado por la ex ministra de economía para que los productores vendan soja. "Si querés que te liquiden tenés que poner un valor más cerca del MEP", señaló. Sin embargo, el ex senador reconoció que Massa "resolvió el tema de los bonos en pesos".

Juntos por el Cambio

En la entrevista, Pichetto se refirió a la situación de Juntos por el Cambio, tras una semana agitada en la alianza opositora por las críticas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para con dirigentes del espacio. El Auditor afirmó que la crisis interna es "un tema terminado".

Para el ex candidato a vicepresidente, sobre los dichos de Lilita Carrió, "hay que encontrar mecanismos de diálogos internos para clarificar dudas, diferencias, definir el programa, y evitar la multiplicidad de voces para que la oposición se muestre cohesionada". A su vez, reclamó que le "gustaría una construcción más clara del liderazgo a futuro"

Según sostuvo "pensar en agosto del año que viene" le parece "muy largo, por lo que planteó: "Creo que tendríamos que llegar a fin de año con una propuesta, una fórmula o dos, un programa que nos unifique a todos. Estas son mis ideas y creo que serían buenas para consolidar el mensaje hacia la sociedad y abrir la posibilidad de ganar la elección".

En cuanto al rol del ex presidente Mauricio Macri, Pichetto afirmó que "va a ser él" el que lo defina, pero consideró que "va a gravitar y ser un factor decisivo en la construcción del proyecto de Juntos por el Cambio.

"Macri es una figura central y hasta recuperando un lugar relevante en la coalición. Siempre lo tuvo, había algunos lo querían jubilar. No entienden el rol de la figura presidencial. Tampoco mirando Frente de Todos con la importancia de (la vicepresidenta) Cristina Kirchner. Creo que ahora se dieron cuenta", lanzó.

Al pasar, Pichetto deslizó su malestar con la foto entre el diputado nacional de la Unión Cívica Radical Facundo Manes con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Según observó, en la provincia mediterránea, "en función de las elecciones de 2021, podemos quedarnos con el gobierno", a la vez que enumeró posibles candidatos como el senador nacional Luís Juez "Estos temas hay que discutirlos puertas adentro, hay que definir hacia donde y cómo vamos en la coalición y cuales son sus límites", sintetizó.

Por último, Pichetto ratificó su precandidatura presidencial. "Esoy preparandome para aumentar la masa crítica de Juntos por el Cambio", afirmó, y concluyó: "La idea es, si hay primarias, competir. Si hay una voluntad común que unifique los criterios en pos de un bien común, estamos dispuestos a sentarnos en la mesa".