Kicillof, sobre la denuncia a D'Alessandro y Robles: "Tengo la obligación"

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires justificó este miércoles la presentación judicial contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño y el vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por la participación en presuntos chats filtrados y lo vinculó contra el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, justificó la presentación de la denuncia contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por la participación en presuntos chats filtrados. "Le pedimos a la justicia federal que investigue. Yo como gobernador, diría más, como empleado público, tengo la obligación de que si hay una conducta que parece un delito, tengo que hacer la denuncia", afirmó el gobernador, en la presentación de una línea de créditos en Villa Gesell.

Esta mañana, Kicillof presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra el D'Alessandro y Robles por los supuestos delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En esta presentación, el Gobernador se refirió a la filtración de chats atribuidos a D'Alessandro y difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación. En esos supuestos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable con respecto a la coparticipación por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.

En la conferencia de prensa, el Gobernador señaló que el fallo de la Corte que ordenó la modificación del porcentaje de Coparticipación es "ilegal" y sugirió, en base a los presuntos chats, "pareciera ser que fue un fallo concertado con el Jefe de Gobierno, a través de su ministro de Seguridad, y Rosatti". En ese sentido, planteó: "Si son falsos los mensajes, se resuelve en dos minutos. Va cualquiera de ellos a la justicia y lleva el celular"

Kicillof planteó que 18 gobernadores protestaron con el respaldo al pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema, y pidieron "simplemente dar nuestro puntos de vista, ser amicus curae y decir qué le iba a pasar a la Ciudad y a las demás provincia si se tomaba esa decisión"

Fue así, que el Jefe Provincial señaló que lo que hizo la Corte "perjudica a la provincia de Buenos Aires y a todas en desmedro de las demás provincias, en desmedro de una ciudad, que no es ni siquiera una provincia, que es la más rica"

"Hoy me pedían cloacas, rutas, escuelas y créditos y los recursos, por habitante, son menos de un tercio que los que tiene la Ciudad. Y la verdad es que en nuestra provincia, a diferencia de la Ciudad, hay lugares donde no hay gas de red, cloacas, asfalto, escuelas, hospitales y centros de salud", protestó Kicillof, que lanzó: "Que alguien me explique por qué le van a dar más plata a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta y sacarsela a las provincias"