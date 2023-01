El juicio político a la Corte Suprema ingresará a comienzos de la semana que viene

La titular de la comisión de Juicio Político estimó que el "lunes o martes" darán ingreso formal al enjuiciamiento a los ministros del máximo tribunal, impulsado por Alberto Fernández y gobernadores.

La diputada nacional del Frente de Todos Carolina Gaillard anunció que el proyecto de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores, ingresará a principios de la semana que viene a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

"El proyecto de juicio político estará ingresando entre lunes y martes de esta semana formalmente y esperaremos a la convocatoria a extraordinarias para llamar a la comisión para el tratamiento del tema", declaró en diálogo con El Destape Radio. Luego, señaló que estiman que "en una o dos semanas será la convocatoria a la comisión para tratar el tema y ahí se realizará la primera reunión y el informe para hacer la causa prueba y comenzar con el procedimiento que establece el reglamento interno de la comisión para el juicio político".

Gaillard, titular de la comisión de Juicio Político, y Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista, fueron quienes recibieron de manos de Fernández el pedido de juicio político a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a raíz del fallo que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en la distribución de la Coparticipación Federal.

Además de este fallo, para el Ejecutivo fue un agravante la difusión de los presuntos chat entre Silvio Robles, empleado del titular de la Corte, Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Para Gaillard, esa supuesta conversación "terminó de definir una situación en la que el Presidente no podía mirar para un costado".

Respecto al anuncio de bloques de la oposición, como Juntos por el Cambio, de que no darán quórum en la comisión ni en el recinto, la diputada peronista alertó que se trata de "un tema de gravedad institucional enorme lo que está pasando con el Poder Judicial".

"Considero que es una irresponsabilidad muy grande de la oposición conociendo estos chats, y, teniendo en cuenta con los fallos de Coparticipación, Consejo de la Magistratura y otras denuncias por otras causales, que no vengan ni presencien, porque sería estar avalando todas las irregularidades que el Poder Judicial está cometiendo", señaló, para luego recordar que asistieron a “muchas irregularidades o atropellos del Poder Judicial sobre otros poderes".

En ese sentido, insistió que si en la oposición "no tienen nada para esconder, deberían venir a garantizar que sea un proceso participativo, abierto, de cara a la sociedad". También, en referencia a la incomodidad de un sector de la Unión Cívica Radical frente a los presuntos chats de D'Alessandro, señaló: "No me sorprende que haya un sector del radicalismo, en quienes creo que van a defender la Constitución, que sean los que estén exigiendo que vayan al juicio político y se determine si hubo mal desempeño".

Consultada sobre la decisión del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de no apoyar el enjuiciamiento, la legisladora entrerriana señaló que "entiende" el rol del jefe provincial y este "es muy respetuoso de este posicionamiento unánime de los diputados de la provincia a favor de impulsar el pedido de juicio político a los jueces de la Corte".