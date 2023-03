EN VIVO: Diputados avanza con el juicio político contra la Corte Suprema

Los integrantes de la comisión citaron a Pepín Rodríguez Simón, Germán Garavano y José Torello, pero los tres anticiparon que no irán.

El exministro de Justicia de Juntos por el Cambio (JxC) Germán Garavano; el senador José Torello, exjefe de asesores de Presidencia, y el prófugo Fabián Rodríguez Simón, exasesor judicial de Mauricio Macri, fueron citados a declarar hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso contra la Corte Suprema, pero los exfuncionarios ya anunciaron que no concurrirán.

La citación es para que expongan por el fallo del "2x1" en favor de genocidas condenados, dictado en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las cuales son acusados los ministros del máximo tribunal.

Sin embargo, fuentes legislativas revelaron que los exfuncionarios no irían y que ya habrían notificado a los diputados las razones de su inasistencia.

En ese sentido, trascendió que Garavano informó "por nota que estará participando de una actividad laboral en Córdoba, adjuntó copia de los pasajes y quedó a 'disposición de la Comisión', según surge de la misma nota".

Torello elevó un escrito a la comisión en la que dijo que "la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular".

"Su pretensión constituye un menoscabo a los fueros que protegen el ejercicio de la función legislativa que ejerzo y para la que fui votado por el pueblo de la provincia de Buenos Aires", agregó el senador nacional del PRO.

Además habría advertido que de presentarse quedaría inhabilitado luego en su rol de juzgador si el tema llega al Senado.

En cuanto a Rodríguez Simón, se le había enviado una nota a Interpol para requerir los pasos a seguir para su presentación, pero la Policía Internacional respondió "explicando que no lo puede detener porque aún no se resolvió su pedido de refugio político en Uruguay, que está a estudio de la Corte de ese país", dijeron las fuentes.

En cuanto al exviceministro de Justicia Santiago Otamendi -también citado para hoy-, al parecer, según habría avisado de modo informal, también estaría de viaje y no podría estar, añadieron los portavoces.

La comisión que preside Gaillard (Frente de Todos) convocó, además, desde las 13, a Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctima e hija de una víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, respectivamente.

Estos testimonios se darán en el marco del proceso que sustancia la comisión que analiza la conducta de los jueces de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Fuentes parlamentarias no descartaron que los exfuncionarios macristas no concurran, en un movimiento destinado a "no legitimar" el proceso que se lleva adelante en la comisión de Juicio Político.

La citación a Garavano fue iniciativa del diputado del FdT Rodolfo Tailhalde, quien propuso además convocar al exfuncionario y operador judicial del anterior Gobierno "Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, prófugo de la justicia.

Para citar a Rodríguez Simón, Gaillard envió una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento a llevar adelante "para garantizar que el testigo que se encuentra prófugo de la Justicia argentina comparezca a dar testimonio en la comisión".

También pidió la citación del abogado y exsecretario de Justicia macrista Otamendi; del extitular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Horacio Diez y de los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del '2x1' emitido por la Corte durante el gobierno de JxC sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

En tanto, para las 14.30 pidió que comparezcan Cuervo, trabajadora del Hospital Posadas, víctima de un grupo de tareas comandado por el represor Luis Muiña, el beneficiado por el fallo del "2x1" de la Corte; Zulema Chester, hija del desaparecido Jacobo Chester, también del Posadas; a Morgenstern y Elías, de la vocalía de Rosenkrantz, y al abogado Marcelo Mazzeo, citado en la ultima reunión de comisión pero que no concurrió.

Dónde ver en vivo la sesión de la Comisión de Juicio Político por el proceso contra la Corte Suprema

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

Con información de Télam