La repudiable frase de un intendente para defender el ajuste de Milei sobre jubilados: "Se mueran muchos"

Oscar Francou, intendente de Caseros, Entre Ríos.

Un intendente de Entre Ríos buscó defender el ajuste del Gobierno y el recorte de los haberes jubilatorios, pero causó indignación al afirmar que es necesario que mueran muchos jubilados para que los que queden puedan cobrar mejor.Se trata del intendente Oscar Francou, intendente de la localidad entrerriana de Caseros por parte de un partido vecinal, quien reconoció que los municipios están afrontando problemas financieros debido al recorte de recursos por parte de la Nación, pero aun así respaldó a Javier Milei: "Más allá de que nos guste o no nos guste, o que venga menos dinero, yo creo que venimos por el buen camino”.

Ante la audiencia, integrada por intendentes, viceintendentes, concejales y referentes vecinalistas, aclaró que su respaldo no responde a una afinidad con La Libertad Avanza, ya que pertenece a un partido local, sino a su convicción de que "estas cosas están bien y tenemos que profundizarlas. Creo que, en corto plazo, no tanto, tenemos que empezar a mejorar”.

Sin embargo, acto seguido, Francou advirtió que “hay cosas que van a llevar mucho tiempo”, como una mejora en las jubilaciones, y planteó la frase polémica al referirse a una posible salida: "Porque mejorarle los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos para que entren a bajar y, así, entren a cobrar los demás".

La aclaración del intendente Francou sobre sus polémicos dichos sobre los jubilados

Ante el crecimiento de la polémica, el intendente de Caseros debió salir a aclarar lo que quiso decir, aunque sin pedir disculpas sino, al contrario, redoblando su argumento. "Fue una mala movida. Lo que yo dije lo cortaron. Si lo hubiesen dejado un poquito más nadie me estaría preguntando todas estas cosas", argumentó.

"Esto es sencillo: eso era una asamblea del vecinalismo, todos amigos e intendentes. Nadie se percató de esta historia. Algunos ni se acordaban lo que había dicho. Cuando alguien quiere tener una mala intención, víspera de elecciones...ni siquiera apuntan contra el vecinalismo, sino que apuntan contra Milei. Y me asignan como defensor de Milei y tampoco lo soy", agregó Francou, en diálogo con la radio local Radio Plaza.

En ese sentido, reafirmó que la solución a los bajos haberes jubilatorios es la muerte de muchos jubilados. "Ahora tenemos un gobierno nacional que dice que no va a ingresar nadie más si no aporta. Entonces es muy sencillo: no se arregla a corto plazo sino a muy largo plazo. En la medida de que van a ingresar menos, se van a ir muriendo (los jubilados). La única forma de que la gente salga del sistema jubilatorio es muriéndose y serán más los que mueren que los que ingresan y con el tiempo el sistema irá potenciándose", reiteró.