Las redes sociales se hicieron eco de las declaraciones que dio en la trasnoche del jueves el diputado y candidato libertario José Luis Espert, quien reconoció haber recibido cientos de miles de dólares por parte de Fred Machado, un empresario procesado por narcotráfico en Estados Unidos. Mientras se siguen conociendo detalles de los pagos y de los vuelos mencionados en la investigación en curso, usuarios de distintas plataformas se refirieron al caso de manera irónica.

Al instante de que Espert publique un video grabado en el que leyó un mensaje con el que reconoció, por lo menos, un pago de US$ 200.000 por parte de Machado, las redes sociales estallaron de memes. En el mensaje en el que compartió su descargo, distintos usuarios comentaron con imágenes burlándose del escándalo que atraviesa el cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

Desde escenas de Los Simpsons o Nueve Reinas hasta referencias a su propia consigna de "Cárcel o bala" para los narcos y su frustrada recorrida por el partido bonaerense de Lomas de Zamora, hubo decenas de memes e imágenes irónicas sobre distintas partes de los dichos de Espert.

Qué dijo Espert

En un video grabado, el diputado reconoció haber recibido un pago por un "trabajo de asesoría" a una empresa minera de Guatemala vinculada al narco Fred Machado, luego de haberse negado a responder en más de diez oportunidades en el raid mediático que dio esta semana. Lo que cambió todo para el elegido por el Presidente para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires fue la que publicó esta noche el diario La Nación en la que muestran documentos del Bank of America que verifican la existencia de la transferencia bancaria.

"A comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viena, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial", dijo Espert. En ese contexto creció su vínculo con Machado, a quien recuerda como "uno de los tantos" que lo ayudaron en su campaña ese año.

Luego, contó Espert, Machado lo vinculó con una empresa minera guatemalteca que requería sus servicios como economista. Tiempo después cerró un contrato con Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, por el cual recibió en enero de 2020 200 mil dólares en concepto de "adelanto" de ese contrato. "Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200 000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente, porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo", se defendió.