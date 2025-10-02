La ex jefa de prensa de Espert aseguró que Machado le "dio dinero" en la campaña

Clara Montero Barre, la exjefa de prensa de José Luis Espert en 2019, cuando el ahora diputado se había postulado para presidente por el partido UNITE, afirmó que el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires "recibió dinero" por parte del narco Fred Machado.

En una entrevista con América 24, Montero Barré confirmó la situación y, si bien no habló de cifras, hizo hincapié en que hubo una transacción en la que el diputado de La Libertad Avanza recibió dinero.

"Que le dio dinero, le dio dinero", aseguró al ser consultada por los u$s 200 mil. En este sentido, sostuvo que si a ella alguien le da dinero, no tiene porque "negarlo". En comunicación desde Qatar, resaltó que Espert "recibió dinero y apoyo de Fred Machado, lo tenía en su campaña".

La periodista estuvo varios meses como jefa de prensa en 2019, de abril a julio, y durante ese tiempo Machado "opinaba, sugería y apoyaba económicamente", incluso quería "ponerle candidatos". Sobre el vínculo entre ambos, Montero Barre aseguró que al narco lo trataban como un "financista".

"Espert era un loquito selectivo. Y a mí no me gusta ese tipo de gente, me gusta la gente auténtica. Cambiaba su forma de hablar, las dos veces que lo vi con Fred Machado era una seda porque le sacaba algo a cambio", recordó.

Al ser consultada sobre quién era Fred Machado al momento de conocerlo, recordó que "era un empresario argentino al que le había ido muy bien en Estados Unidos y se dedidaca a la aviación. Tenía ideas que hoy se conocen como libertarias". Y agregó: "El dice que no es narco, que hubo un problema de fraude".

El titular de Unite confesó que Machado aportó fondos no blanqueados

Esta mañana el titular del partido Unite, José Bonacci, confirmó que "los aportes de Fred Machado" no fueron puestos "como aportes de campaña", es decir, que no fueron blanqueados. En diálogo con El Destape AM 1070.

Bonacci tambien admitió que el primer candidato de LLA en PBA le confesó que estaba preocupado por haber usado el avión de Machado. "Espert me cuenta lo del avión en 2021, pidiéndome argumentos de cómo podíamos justificar eso", agregó.