Exjefa de prensa de Espert lo fulminó por su vínculo con el narco: "Miente"

La exjefa de prensa de José Luis Espert en 2019, cuando el ahora diputado se postuló para presidente por el partido UNITE, afirmó que el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires "miente" al minimizar su vínculo con el narco Fred Machado. En paralelo, el actual titular del partido, José Bonacci, confesó que Machado aportó fondos en aquel año, pero sin que esos fondos fueran registrados como aportes de campaña.

"Espert está mintiendo cuando dice que usó el avión de Fred Machado una sola vez, fueron un par. Tenía el avión para él", advirtió hoy Clara Montero Barre, que actuaba entonces como titular del área de prensa de UNITE, en diálogo con El Destape AM 1070.

Montero Barré señaló que al decir "un par" se refiere a que Espert puede haber usado el avión "unas cuatro o cinco veces". Al contrario, el actual titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en Diputados aseguró que había usado la aeronave de Machado solo una vez, para dirigirse a un acto en Viedma en el marco de la presentación de un libro. "Es mentira que Espert no tuvo vínculo con Fred Machado", agregó en ese sentido.

En ese marco, la exjefa de prensa de UNITE calificó a Espert de "mentiroso y berreta". "A Espert le gusta que lo adulen. Yo le decía Hulk, pero pasó de Hulk a ser un pinocho de madera balsa, mentiroso y berreta", dijo Montero Barré.

El titular de UNITE confesó que Machado aportó fondos no blanqueados para la campaña de Espert

En paralelo, José Bonacci, titular del partido UNITE que llevó a Espert como candidato en 2019, afirmó que "los aportes de Fred Machado no los pusimos como aportes de campaña", según dijo también en diálogo con El Destape AM 1070.

Además, Bonacci admitió que el actual primer candidato a diputado nacional por LLA en provincia de Buenos Aires le confesó que estaba preocupado por haber usado el avión de Machado. "Espert me cuenta lo del avión en 2021, pidiéndome argumentos de cómo podíamos justificar eso", agregó.

Aun así, el presidente del partido UNITE buscó diferenciarse de los vínculos de Espert con el actual procesado por narcotráfico en Estados Unidos. "Definitivamente no, yo no le proveía el avión de Fred Machado a Espert", aclaró.