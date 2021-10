El exabrupto de Espert en el Día de la Diversidad Cultural: "Simios drogados"

El candidato ultraderechista otra vez sacó su discriminación y pensamiento retrogrado con un comentario en las redes sociales que fue repudiando. No es la primera vez que deja ver su racismo extremo.

El candidato ultraderechista del frente Avanza Libertad, José Luis Espert, nuevamente, expresó su discriminación extremo bajo teorías retrogradas en el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, este 12 de octubre. Fecha que desde 2010 dejó se ser denominada "Día de la Raza" bajo la reflexión sobre "un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos", según explicó en su momento el decreto.

Pero para Espert no hay respecto ni Diversidad Cultural y, cargado de odio, protagonizó un mensaje que fue repudiando en las redes sociales donde expresó su rechazo a la denominación "Día del Respeto por la Diversidad Cultural" y exigió volver a llamarlo "Día de la Raza" por lo que agredió a los "kirchneristas".

"Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Dia de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas, no sabemos qué engendro lingüístico festejarán", lanzó el candidato el candidato a diputado nacional por Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires.

Entre los repudios por sus dichos discriminatorios, los usuarios de Twitter también de aclararon lo más básico a Espert que es que una fecha como el 12 de octubre, donde toda América Latina avanza en una apuesta por "transformar el equívocamente llamado 'Descubrimiento de América' para enaltecer las culturas originarias, no se festeja ni se celebra sino que se conmemora y se reflexiona con respeto.

Espert comparó a los habitantes del Conurbano con animales

Pero no es la primera vez que Espert expresa su odio y desconocimiento m Recientemente, el candidato de la ultraderecha, en diálogo con el periodista macrista Luis Novaresio, asoció a las personas que viven en el Conurbano bonaerense con animales.

Mientras la cocinera Maru Botana y el periodista Luis Novaresio asentían con la cabeza en la pantalla de América TV, Espert compartía su discurso de campaña en el que apela a las ideas más agraviantes de la derecha. "Temo que Argentina se convierta en una villa miseria", advirtió.

Para explicar su teoría, planteó en el living de Debo Decir: "Veo conurbanos en todas las ciudades del país, no sólo en las grandes ciudades. Ahora que he recorrido toda la provincia por la campaña, todas tienen su conurbano". "Cuando digo conurbano me refiero a una zona muy pobre, a gente viviendo casi en estado de animalización", lanzó.