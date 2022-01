Un ministro del gobierno nacional confirmó que irá al #1F contra la Corte

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat confirmó su participación en la marcha del 1 de febrero para reclamar por una reforma del poder judicial.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, habló con El Destape Radio y confirmó su participación de la marcha del 1 de febrero hacia la Corte Suprema bajo la consigna "Basta de injusticia y lawfare" y consideró que "es importante generar un proceso de democratización de la Justicia".

"Voy a estar en la movilización porque me parece que es importante generar un proceso de democratización de la Justicia", definió Jorge Ferraresi en diálogo con el ciclo Habrá Consecuencias. "Se vienen viendo las mesas judiciales, que las sabíamos, la persecución de los últimos años, un método que el macrismo ha tomado desde su creación y se ha consolidado como un proceso", lanzó.

"Una Corte Suprema hoy funciona con tres miembros y con uno desde su casa. Eso no pone un valor democrático a la Argentina, por eso me parece que hay que acompañar la gran movilización porque muchos fuimos perjudicados por esas mesas judiciales", reclamó.

En referencia a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario analizó: "Estamos pulseando y en esa pulseada está la convicción del Gobierno de no ceder por los perjuicios para los argentino". "Martín Guzmán lo hace de manera completa y está la decisión de Alberto (Fernández). El tiempo es una variable y se resolverá en estos días o llevará el tiempo que tenga que llevar para que a los argentinos no se les complique la vida", opinó.

En otro orden, sobre la situación habitacional y las respuestas del Gobierno, definió que "hay una política pública en la que más argentinos van tomando confianza". "Entre los distintos programas, ya entregamos 35 mil créditos para la construcción y 102 mil para refacciones. También abrimos una inscripción para construir y, en este mes, ya se anotaron más de 42 mil argentinos", informó.

"Hemos planteado 174 mil soluciones habitacionales en un ritmo muy fuerte y con la expectativa de poder superarlo. A fines de febrero y principios de marzo estaremos entregando la vivienda número 40 mil. Es lo que nos pidió el Presidente y en ese camino le vamos dando volumen", agregó.

Sobre la situación particular de la Ciudad de Buenos Aires, lanzó: "Es muy difícil trabajar con ciudades en las que los gobiernos no se comprometen". "Hay mucha actividad que tiene que ver con la filosofía de quienes gobiernan en provincias y en municipios, pero es algo que en la Ciudad no sucede, es una ciudad que expulsa, que genera el suelo urbano para emprendimientos urbanos de segunda", criticó.

"La solución es cambiar el gobierno de la Ciudad. Queremos que la vivienda sea un derecho", sintetizó.

Por último, sobre la Ley de Alquileres, opinó que "es un buen debate, siempre es bueno debatir leyes". “Las cosas buenas de la ley de alquileres como los 3 años o la actualización anual no se van modificar”, informó al tiempo que aclaró que "las leyes de uso del suelo son provinciales".