Ferraresi alentó la candidatura de Kicillof para la reelección

El intendente de Avellaneda señaló que Axel es quien tiene las mejores condiciones. Días atrás estuvo junto a él y Cristina Kirchner en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se refirió a las elecciones que se vienen en 2023 y dio su apoyo a la reelección del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Sin ninguna duda es el que en mejores condiciones está para representarnos como gobernador, no tengo ninguna duda de que Axel tiene que ser el candidato a gobernador".

En relación a la campaña electoral del año próximo, el intendente sostuvo que "es imprescindible una mesa política del Frente de Todos". Y agregó que "las primarias nos pueden servir para dirimir las diferencias que tenemos en el Frente de Todos", luego de afirmar que "no hay otra forma de resolver en el Frente de Todos que no sea una primaria".

Además, en diálogo con El Destape Radio, Ferraresi se refirió al discurso de Cristina Kirchner pronunciado en Villa Corina el que él estuvo como anfitrión y afirmó que "de todos los discursos de Cristina me quedo con lo que va a hacer lo que tenga que hacer".

Por otro lado, Ferraresi se refirió a la persecución mediático-político-judicial contra la Vicepresidenta de la Nación y afirmó que "tenemos la mafia con Clarín a la cabeza y los jueces y la Corte alineados, los empresarios ahí y el PRO como su brazo electoral".

En ese sentido, el Intendente de Avellaneda precisó que "Cristina nos pide mucho territorio y explicar ahí como se armaron las causas en su contra. En nuestra propuesta electoral de 2019 no decía que íbamos a hacer con la deuda y entonces el que estaba sentado en la silla presidencial tomó la decisión".

El martes, la Vicepresidenta pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que "tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular".

"Vamos a hablar clarito que yo soy peruca y hablamos clarito: el único renunciamiento fue el de Eva Perón", arrancó, encendida, Cristina en la inauguración Polideportivo Municipal "Diego Armando Maradona", mientras a su lado Ferraresi y el gobernador Axel Kicillof reían. El polideportivo se sacudió bajo el canto de "Cristina presidenta", pero ella rápidamente los atajó: "No no no, no sean malos. Acá no hay renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción".

No anda con grises

El secretario General del sindicato de canillitas, Omar Plaini, se refirió este miércoles al futuro político de Cristina Kirchner y aseguró, consultado sobre una posible candidatura en 2023, que la Vicepresidenta “es una mujer que no anda con grises”.

Analizó que "Cristina está diciendo que no se autoexcluyó o renunció, la están condenando injustamente y la están proscribiendo”. “Frente a eso, a la fuerza política que la llevó a asumir responsabilidades le dice que no le va a dar el gusto a la oposición de hacer una campaña sobre 'la condenada'. No va a hacer eso. Es una mujer inteligente. Está comprometida con el otro”, comentó.

Luego, agregó: “Dice que si no pueden revertir esto, que cada uno de los peronistas saque su bastón de mariscal. Para hacer política no se le pide permiso a nadie. Hay caudillos que creen que hay que pedir permiso, pero esa es una decisión propia”.