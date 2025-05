Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán.

El diputado nacional por Tucumán y presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), criticó fuertemente al gobierno de Javier Milei y al vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, el tucumano Lisandro Catalán. Los acusó de llevar adelante una gestión “cruel” y aplicar un “ajuste brutal” que golpea directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, fundamentalmente a los jubilados.

A lo largo de la entrevista, el diputado Yedlin hizo fuerte hincapié en que la gestión del presidente Milei está llevando su "ajuste motosierra" al nivel de que "nos está pasando por la cabeza a todos". Y enumeró como víctimas de ese recorte "a los universitarios, a los científicos, a la salud pública, a la educación, a la obra pública y a los jubilados".

En este último aspecto, recordó en diálogo con Radio del Plata Tucumán cómo el gobierno interrumpió la fórmula de actualización jubilatoria, a través de un decreto que calificó de “inconstitucional”, al igual que lo hizo ya la Corte Suprema de Justicia.

"Los jubilados han perdido acceso a medicamentos y a la devolución del IVA", además de que "la están pasando muy mal" con "un ingreso muy bajo”, explicó Yedlin. En esa línea, recordó el congelamiento del bono de 70.000 pesos, el cual demuestra las dificultades que tienen "para vivir en este contexto".

También, hizo referencia al freno de la moratoria previsional. “El costo de la moratoria es apenas el 0.08 del PBI. La decisión de no querer darle la jubilación a estas personas es realmente cruel y sinsentido porque es muy bajo el costo, no pone en riesgo ninguna situación financiera”, expresó.

Dardos contra Lisandro Catalán, el libertario que quiere Milei en Tucumán

“Catalán viene a Tucumán a replicar el modelo de ajuste de Milei en la provincia", afirmó el legislador nacional. Advirtió que los tucumanos "tenemos que tener mucho cuidado", porque la política nacional "ahora también se quiere imponer acá”. Como ejemplo de las consecuencias de esta política, mencionó el colapso de las exportaciones de arándanos frescos hacia Estados Unidos. “Pasamos de 80 vuelos anuales a ninguno. Eso es mérito de Catalán y su presidente Milei”, sentenció.

Finalmente, Yedlin apuntó contra funcionarios como Catalán, Daniel Scioli y Guillermo Francos por haber "modificado su posicionamiento político". “Cambiar de opinión no es el problema; lo grave es engañar a la ciudadanía, decir una cosa y después actuar de forma opuesta”, expresó. Y cerró diciendo que “el problema no es la política en sí, sino quienes la ejercen mal. Lo que necesitamos son mejores políticos, con representantes que no traicionen la confianza del pueblo”.