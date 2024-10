Pablo Yedlin: "Necesitamos tener un presupuesto, pero que sea acorde. Sino, que lo veten"

El ingreso del primer presupuesto de la gestión de Javier Milei a la Cámara de Diputados trajo aparejada la incertidumbre en varios bloques de la oposición sobre qué postura a tomar ya que en 2024 el Presidente decidió optar por el cálculo de gastos e ingresos de 2023, a pesar de la enorme brecha inflacionaria que los separa. En una entrevista con El Destape, el diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin opinó sobre el presupuesto mileista y cuál es la postura a tomar. El también titular de la comisión de Salud de la Cámara Baja objetó la previsión de fondos para el sistema sanitario y el accionar de la cartera que hoy conduce Mario Lugones.

Por otra parte, el legislador por Tucumán opinó sobre la interna del peronismo, que se encamina a una elección en su sello principal, el Partido Justicialista (PJ). Valoró su participación en la lista que lidera la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y destacó la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. También opinó sobre el rol del líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, en el peronismo y de los gobernadores justicialistas ante con el gobierno de Milei.

- ¿Están analizando el presupuesto 2025? ¿Cuál es la postura del bloque?

- Sobre el presupuesto, veo varios temas a discutir. Primero, la regla fiscal, que establecen ellos como línea importante. Obviamente, el equilibrio fiscal es una medida positiva y que nadie podría estar en contra, pero ningún país tiene una regla fiscal de este nivel de dureza, porque en los países suceden cosas y la pandemia nos tendría que haber enseñado eso. Después están los números globales del presupuesto. Parecen números sacados de algún cálculo matemático poco preciso. Ni el crecimiento que se establece, porque vamos a terminando abajo de lo que se esperaba; ni el dólar, que se mantenga en el valor como viene siendo; y la inflación, pese al brutal descenso, producto de la enorme recesión de la Argentina, se puedan sostener en los valores que el presupuesto plantea.

En temas particulares, se mantiene el ajuste a los jubilados, sin aplicar el tema de la mínima. Anula cualquier posibilidad de moratorias para el año que viene, por lo que casi todas las mujeres y el 20% de los varones van a quedar fuera de la posibilidad de acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). Tampoco se establece una recuperación a los presupuestos universitarios. Claramente se vuelve a ajustar sobre las universidades, así que ambas leyes vetadas se mantienen en el presupuesto. El ajuste de este año que termina se sostiene en el 2025, no hay una recuperación y se 'sobreajusta' sobre valores del año pasado, en un 19% o 20% depende el área, y pone en riesgo la compra de vacunas en salud, el hospital Garrahan, el de los hospitales nacionales en general, universidades y para la obra pública. No se qué habrán discutido con los gobernadores que se juntaron en Olivos por el presupuesto, porque en el presupuesto no existe. No hay obra pública importante, en un país que está rompiendo sus carreteras, que no hay mantenimiento en sus autopistas y vamos a ir perdiendo la capacidad de conectividad.

Generalmente, lo que se plantea en el parlamento con los presupuestos nacionales es aprobarlo o desaprobarlo, con alguna modificación. A mí manera de ver, y con este gobierno, se abre una tercera posibilidad, el de un presupuesto diferente. Generar un presupuesto, con modificaciones, que el parlamento tiene la facultad de hacer, y reincorporar el tema jubilatorio, el universitario, las dos leyes vetadas; y obra pública prioritaria para las provincias. A mi manera de ver, hay que hacerlo y si hace falta para hacer el cálculo de dónde sacar los recursos, evaluar la posibilidad de cambios impositivos para los que más tienen en la Argentina. Me parece que eso es lo que tiene que negociar Unión por la Patria con los radicales que estén de este lado y con el bloque de (Miguel Ángel) Pichetto. Ellos (el oficialismo) tienen el número para vetar, pero no para sacar el presupuesto. No es que no hay que darle un presupuesto, sino uno que tenga que ver con la realidad argentina y no este delirio místico que tiene el Presidente.

- ¿Una nueva prórroga del presupuesto sería el peor escenario?

- El presupuesto que quieren sacar es un escenario malísimo, también. No sé cuál es peor. No hay que ir por la solución fácil: necesitamos tener un presupuesto, pero que sea acorde. Sino, que lo veten. Que consigan los votos para vetarlo.

- Respecto al tema salud, ¿crees que sucede lo mismo que con la obra pública, que el Gobierno nacional se desentendió de las políticas sanitarias y le tiró la responsabilidad a las provincias?

- Ellos tienen dos ideas, que de la salud se hagan cargo las provincias o el mercado, porque ellos no lo van a hacer. Eso no va a funcionar en la Argentina, o no de un día para el otro como quieren plantear. Estamos frente a un gobierno nacional que dejó de comprar vacunas, no solo las de dengue, sino que prevén un ahorro de vacunas de casi 90 millones de pesos para el año que viene, de un presupuesto previsto en 250 mil millones. Es verdad que las coberturas de vacunas son pésimas, pero no se arregla comprando menos vacunas para gastar menos, sino saliendo fuerte con campañas fuertes de vacunación para ampliar y bajar las no coberturas.

A esto se suma que a los hospitales nacionales los quieren pasar a las provincias, más los SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), como el Garrahan o El Cruce, que quieren desfinanciar. Esto pone el sistema de salud en crisis. El Garrahan no atiende sólo a los niños de la zona, sino a los de toda la Argentina. Tiene una importancia en la red de atención. Además, hoy nadie puede comprar medicamentos, porque se convirtieron en impagables en Argentina. Abrir la importación a medicamentos de dudoso origen y bajos controles de la India, no es la solución. Lo que hay que hacer es generar con la industria generar un acuerdo que sea positivo.

- ¿Hay algún ida y vuelta entre la comisión de Salud con el Ejecutivo para plantear estas falencias en la política sanitaria?

- Yo tuve reuniones con (el ex ministro Mario) Russo, con Lugones no tuve todavía. Nosotros tenemos toda la intención de reunirnos, creemos que tiene que haber temas que estén por encima de la grieta política. Lugones es un representante que, por lo menos, tiene más claro el sector que Russo. Ahora, cuando uno escucha a un presidente decir lo que dijo sobre Ginés González García (el ex ministro de salud, fallecido la semana pasada), las mentiras que dijo sobre la mortalidad y vos sos el ministro de esa área, no decís nada y avalás esos comentarios, me hace perder la expectativa de que con Lugones vayamos a poder tener un diálogo fructifero.

- Para ratificar los vetor a las jubilaciones y financiamiento universitario, Milei entabló diálogos con gobernadores, entre ellos, el de Tucumán, Osvaldo Jaldo. ¿Entendés las actitudes de los jefes provinciales del peronismo que mantienen estas negociaciones con la Casa Rosada?

- Yo creo que los gobernadores están haciendo el máximo esfuerzo para sostener sus provincias, en una situación muy complicada, porque están con una enorme baja en las transferencias nacionales de recursos, más la brutal recesión que genera una enorme baja en la recaudación y de los recursos que vienen de los impuestos, tanto coparticipables como provinciales. Frente a esta enorme crisis, que no generaron las provincias, sino Nación, con la primera devaluación y la brutal recesión; los gobernadores están intentando el mejor diálogo con el Gobierno nacional. En mí opinión, este gobierno nacional no tiene nada para dar ni hay que acordar, pero entiendo que los gobernadores tienen una obligación distinta. Más temprano que tarde, los gobernadores, los peronistas y no peronistas, se van a dar cuenta que este gobierno no sirve y van a reconsiderar los apoyos, porque este año de gestión no nos sirvió para nada.

- Firmaste para formar parte de la lista de Cristina Kirchner para el PJ. ¿Cómo ves esta elección partidaria que se viene?

- Yo trabajé mucho para que haya una lista de unidad. Estuve con (el gobernador de La Rioja y candidato a titular del PJ, Ricardo) Quintela, hablé con Axel, con Cristina, Mi intención es que haya una lista de unidad, sigo bregando porque se pueda llevar a cabo. Necesitamos un justicialismo fuerte y no dividido. En el fondo, las ideas de Cristina y Quintela sobre el Gobierno nacional son muy parecidas. No se pudo, el justicialismo tiene este tema de tener muchos referentes que tienen toda la intención y derecho de ser parte de una lista y quieren competir. A mi manera de entender, es una competencia que no nos suma, porque lo que necesitamos es cuanto antes ponernos de acuerdo, con nuestras diferencias, que siempre existieron en el peronismo, y decirle un gran no al gobierno de Milei y poder establecer opciones diferenciales. Estoy orgulloso de estar en la lista con la ex presidenta y es un honor acompañar a (el senador nacional de Unión por la Patria) Juan Manzur, que fue gobernador y con el que trabajé toda la vida en política. Pero, tanto yo como Juan, creemos que tenemos que trabajar en un gran acuerdo nacional del justicialismo que, como lo dijo Cristina, no solamente sea oposición sino también una opción para los argentinos.

- ¿Cómo ves la postura de Kicillof frente a la elección partidaria? ¿Qué pensás de los ataques internos que está recibiendo?

- Axel está haciendo un trabajo enorme, en una provincia con enormes problemas de financiamiento histórico, con un Gobierno nacional que lo puso en la picota permanentemente y recorrió el país ayudando a otros gobernadores, incluso que no son nuestros, dando una mano, frente a un gobierno nacional que se ha desentendido. Hoy Axel es la figura más importante que hoy tiene el peronismo a nivel nacional, en perspectiva electoral. Nosotros tenemos que cuidarlo, el objetivo debería ser ese. Este es el gran desafío, creo que todos lo queremos cuidar, pero no estamos de acuerdo en la manera de hacerlo. Me parece que es importante que entendamos el rol que hoy cumple y podamos apoyarlo. Esa va a ser nuestra posición en el PJ y en donde estemos.

- En estos días circuló que el Frente Renovador podría dejar el espacio, en rechazo a la falta de unidad en el PJ. ¿Qué opinión tenés sobre esto?

- El espacio del FR es muy importante para nosotros, Sergio (Massa) fue nuestro candidato a presidente y es una figura importante en nuestro espacio. Si bien no es justicialista, forma parte de nuestro bloque, nuestra manera de pensar la Argentina y ver el futuro de nuestro país. Obviamente, las peleas son malas para todos. Estoy seguro que Sergio trabajó mucho intentando la unidad también y creo que el reclamo vino de ahí, de no haberla conseguido, por ahora, por lo menos. Lo que tenemos que hacer, con elecciones internas o, esperemos, sin o como termine siendo, es curar las heridas y ponernos a trabajar en lo importante, que no son nuestras diferencias, sino las que tenemos con el gobierno nacional, que vino a destruir la Argentina.