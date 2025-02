El vocero presidencial, Manuel Adorni, pedía hace nada menos de tres años extender "por siempre" el periodo de la cuarentena cuando todavía estaba vigente la pandemia por coronavirus. Lo hizo a través de sus redes sociales cuando cerraba cada una de sus publicaciones con un "saludos", a diferencia de como lo hace ahora, que termina cada una de sus comunicaciones con un "fin".

Cuando el país rozaba un nuevo récord de contágios por Covid-19, el actual vocero publicó un tuit escueto, pero contundente: "Se confirmaron 41.080 casos de coronavirus y 551 fallecidos en las últimas 24 horas. Gran momento para extender la cuarentena estricta por siempre. Saludos", decía el 27 de mayo de 2021, a las 17.28 de la tarde. El total de personas infectadas para ese entonces era de 3.663.215 y las víctimas fatales 76.135. La orden desde el Ejecutivo para contener el aumento incesante de casos y evitar el colapso del sistema de salud fue la extensión de lo que se conoció como ASPO -aislamiento social, preventivo y obligatorio-.

Por otro lado, se llevaba a cabo la política de vacunación: el 20% de las y los argentinos habían recibido al menos una dosis de las vacunas, 2,5 millones de personas habían recibido la dosis completa, según el Monitor Público de Vacunación.

Sin embargo, ahora el vocero salió a justificar la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que impulsa el presidente, Javier Milei, bajo la justificación de que durante la anterior gestión se "fomentó una cuarentena eterna".

En el comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente, desde Nación indican que la OMS "fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales, pero falló en su mayor prueba de fuego: promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia del Covid-19". En este marco, aseguran que dichas cuarentenas "provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial" y específicamente en Argentina, tras el respaldo del organismo a la medida tomada por el gobierno de Alberto Fernández, "dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas".

"Las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además, ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando las soberanías de los países. Urge repensar, desde la comunidad internacional, para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro", sentenciaron.

Las consecuencias de la salida de Argentina de la OMS

Falta de vacunas y medicamentos, mayor gasto y falta de acceso a información son algunos de los efectos concretos que puede tener la decisión que tomó el Presidente para alinearse con Estados Unidos.

A pesar de que el vocero presidencial asegure que "esta medida no representa pérdida de fondo para el país ni afecta la calidad de los servicios", la Fundación Soberanía Sanitaria explicó la importancia que tiene permanecer. A través de un informe publicado en enero donde analizan las perspectivas de salud para el 2025, indicaron que "toda decisión de romper el compromiso con estas agencias tiene que pasar por el Parlamento para ser aprobada", alertaron en el documento, cuando el Gobierno nacional amenazaba con seguir los mismos pasos del mandatario estadounidense Donald Trump.

Estas son algunas de las consecuencias citadas por la Fundación: