Interna libertaria: Maslatón aseguró que "el 90% de los militantes de Libertad Avanza fueron expulsados"

El abogado apuntó contra Javier Milei en sus redes sociales y expuso que "desde octubre de 2020 hasta mayo de 2022, el 90 por ciento de los militantes fue explícita o implícitamente expulsados".

Carlos Maslatón, abogado y uno de los impulsores de la candidatura a presidente en 2023 del diputado nacional Javier Milei, arremetió nuevamente contra el equipo de campaña del líder de La Libertad Avanza, en un nuevo episodio de la interna libertaria, tras remarcar que "desde octubre de 2020 hasta mayo de 2022, el 90 por ciento de los militantes fue explícita o implícitamente expulsados".

En ese sentido, Maslatón apuntó directamente contra la hermana del economista Karina Milei y Carlos Kikuchi, a cargo de la organización. “Desde octubre de 2020 hasta mayo de 2022, el 90 por ciento de los militantes fue explícita o implícitamente expulsados por el Eje Karina Milei-Carlos Kikuchi de la organización, pero aún no se dan cuenta que ya no están. No pueden asumirlo", apuntó.

El abogado, bitcoinero y promotor político de la candidatura de Milei acudió nuevamente a su cuenta de Twitter y reparó sobre las palabras del diputado nacional durante el último fin de semana.

Esto surgió a raíz de que Javier Milei apuntara contra Maslatón al asegurar que hay quienes "se dedican a tirar piedras desde la propia tribuna" durante un acto de campaña en Córdoba. En el mismo, trascendió que algunos militantes de ala cercana a Maslatón no habrían podido ingresar.

"Yo se los vengo diciendo desde hace meses, pero, como siempre sucede en la vida, la mayoría tarda en admitir esta clase de situaciones del mismo modo que la mayoría no puede detectar de inmediato los fines de ciclo, al alza o a la baja", escribió Maslatón en una de sus ya clásicas editoriales por redes sociales este domingo por la mañana.

"Ya lo ves, Milei, nuestra gente fue bloqueada en el acto de Córdoba. Además de fascista y antiliberal tu actitud, estás destruyendo al Movimiento. En política hay que ser amplio, ecuménico, cristiano: todos adentro. Te estás transformando en un club privado y fracasado", lanzó Maslatón en Twitter mencionando a la cuenta oficial del diputado.

El vínculo entre Javier Milei y Carlos Maslatón: cuándo comenzó el quiebre

La relación entre Milei y el abogado comenzó a resquebrajarse tras el fallido acto en Gerli, donde lanzó su candidatura en el Conurbano bonaerense. Pese a que se esperaban cerca de 20 mil personas, los asistentes no fueron más de 2 mil.

A esto se suman las polémicas declaraciones del diputado nacional a favor de la venta de órganos, su identificación con la figura de Margaret Thatcher, las denuncias contra cinco periodistas y también su apoyo a Coin X, una plataforma de criptomonedas que es investigada por presuntas estafas piramidales.

Otros cortocircuitos se dieron en torno a los vínculos políticos que Milei entabló en el último tiempo. Un ejemplo es el de Ricardo Buzzi, el diputado provincial de Tucumán y titular del partido Fuerza Republicana, con quien proyecta una alianza electoral para 2023.

El economista fue asesor de su padre Domingo Bussi, condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, cuando este fue diputado nacional en los años 90. "A los foristas que aún creen que militan para el oficialismo de La Libertad Avanza, porque juraron lealtad o porque piensan que nada malo pasa. Olvídense, Milei se rodeó de fascistas, los ha abandonado, ustedes son soldados olvidados en los campos de batalla, no serán rescatados", indicó Maslatón esta semana en otra de sus cataratas de tuits diarios.

Además, agregó en esa red social: "Karina Milei, Ricardo Bussi, Carlos Kikuchi, el oficialismo de La Libertad Avanza. Es imposible que Milei no esté haciendo todo esto si no es para ir a menos y destruir su propia campaña. Falta descubrir y precisar los móviles para impulsar semejante catástrofe".

En uno de los últimos sondeos, Milei registró una caída generalizada en 20 provincias, según la consultora Opinión Pública. Al respecto, Maslatón ha acusado de manera incesante a Karina Milei de ser la máxima responsable de la actual debacle de la campaña y de ejercer un rol de "dictadora" en La Libertad Avanza, pese a que es ponderada por su hermano como la persona de su mayor confianza.

Además, trató a Kikuchi (ex vocero de Domingo Cavallo) de "infiltrado" del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En defensa de su equipo de campaña y especialmente de su hermana, durante sus últimas declaraciones, Milei dijo que él es un jugador "de Champions League", mientras que Maslatón "de Primera D".

Como respuesta, el abogado devenido a influencer volvió a burlarse de su convocatoria y ratificó sus intenciones de enfrentarse a una hipotética PASO de Libertad Avanza. "Adelante, procedan. Que abran la interna", apuró en más de una oportunidad y aclaró que, en caso de perderlas, seguirá "apoyando a Milei".