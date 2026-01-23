El presidente Javier Milei regresa al país tras su paso por el Foro Económico Mundial de Davos y ya pone en marcha una agenda doméstica con la mira puesta en apuntalar el avance de los proyectos de ley enviados al Congreso y reforzar la presencia territorial del oficialismo. En el Gobierno confían en lograr la rápida sanción del temario de sesiones extraordinarias, con especial atención en la reforma laboral. Mientras tanto, el jefe de Estado prepara su “tour de la gratitud” con paradas en provincias como Mendoza y potenciales actos en Mar del Plata y La Rioja para consolidar apoyo político e intensificar el vínculo con sus votantes. Seguí el minuto a minuto de las medidas del Gobierno en El Destape.
Tras su paso por Davos, Milei prepara una gira doméstica y pone la mira en el Congreso
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Luego del foro económico mundial, Milei activa la agenda local con el foco puesto en el Congreso y en el despliegue territorial.
Hace 1 hora
El PRO se suma a las críticas al DNU de la SIDE, que no encuentra quien lo defienda
El senador macrista a cargo de la Bicameral de Inteligencia cuestionó el decreto y dijo que estaban esperando que la SIDE muestre los protocolos bajo los que aplicará la norma. Las dudas del PRO se suman al rechazo opositor.
Hace 1 hora
“Amo mucho a mis perros para insultarlos”: la chicana de Milei a Lula da Silva
El Presidente lanzó una ironía sobre su par brasileño, aunque aseguró que mantiene una “relación adulta” con Brasil y defendió la presión argentina para flexibilizar el Mercosur.
Javier Milei durante la entrevista con Bloomberg,
En medio de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei volvió a apuntar contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al ironizar sobre las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. “Jamás le daría el nombre de alguien de Izquierda, amo mucho a mis perros para insultarlos”, dijo el mandatario al ser consultado sobre si le pondría a una de sus mascotas el nombre del jefe de Estado brasileño. A pesar de la ironía, aclaró que mantiene una “relación adulta” con el país vecino.
Hace 1 hora
Visitas, electorado afín y candidaturas: mitos y verdades de la relación Milei - Córdoba
El Presidente escenificó un baño de pueblo en el Festival de Jesús María en la provincia, a la que ya había ido el mes pasado a agradecer el acompañamiento en las legislativas. La carrera por la gobernación representando a escudería de La Libertad Avanza. Cómo lo mira el peronismo cordobés.
Javier Milei escenificó un baño de pueblo en su visita al multitudinario festival de Doma y Folklore de Jesús María en Córdoba, provincia que visitó dos veces en dos meses. El Presidente y la Casa Rosada persiguen la intención de fidelizar un electorado de un persistente antikirchnerismo, mientras que la representación cordobesa de La Libertad Avanza (LLA) busca ser el eslabon intermedio.
Hace 1 hora
Por decreto, Milei avanza con una reforma laboral paralela
En febrero entra en vigor, por un decreto de agosto pasado, una nueva tabla de evaluación de incapacidades laborales que excluye patologías frecuentes y reduce las indemnizaciones. En alerta, abogados laboralistas advierten que la reforma responde a los intereses de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y que va a aumentar la litigiosidad.
Mientras avanzan las negociaciones por la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno se aseguró por decreto una modificación legal que persigue los mismos objetivos: reducir las indemnizaciones y beneficiar a las empresas, en este caso, a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Es una reforma laboral paralela que pasó bajo el radar.