Tras su paso por Davos, Milei prepara una gira doméstica y pone la mira en el Congreso

El presidente Javier Milei regresa al país tras su paso por el Foro Económico Mundial de Davos y ya pone en marcha una agenda doméstica con la mira puesta en apuntalar el avance de los proyectos de ley enviados al Congreso y reforzar la presencia territorial del oficialismo. En el Gobierno confían en lograr la rápida sanción del temario de sesiones extraordinarias, con especial atención en la reforma laboral. Mientras tanto, el jefe de Estado prepara su “tour de la gratitud” con paradas en provincias como Mendoza y potenciales actos en Mar del Plata y La Rioja para consolidar apoyo político e intensificar el vínculo con sus votantes. Seguí el minuto a minuto de las medidas del Gobierno en El Destape.