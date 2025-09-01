Francos reconoció la dura derrota en Corrientes: "No teníamos chances"

Corrientes terminó siendo otro golpe para Karina Milei. En medio del escándalo de coimas que la tiene como protagonista y luego de tener que salir corriendo de sus dos últimos actos en la calle, la persona de mayor confianza del Presidente fracasó en su estrategia electoral y su decisión de no negociar con el oficialismo provincial del gobernador Gustavo Valdés, que resultó ganador con más del 51%. La Libertad Avanza fue con candidatos propios y quedó cuarta, muy lejos, de acuerdo al escrutinio de los votos del 70 por ciento.