Organismos de DDHH y agrupaciones políticas llegan a Plaza de Mayo

El dirigente peronista Martín Sabatella opinó que "Javier Milei retoma el modelo económico que trajo hace 49 años la dictadura".

Desde la columna de Nuevo Encuentro camino a Plaza de Mayo, Sabatella declaró: "Este Gobierno no es igual al que tomó por asalto el país hace 49 años. Tiene la legitimidad de haber llegado por los votos, pero está usando esa legitimidad para implementar el mismo modelo económico que destruyó la producción y el empleo, que con el auspicio del FMI hundió a Argentina en la deuda y consagró una sociedad inmensamente desigual. Quienes gobiernan deben de esforzarse cada día por no parecerse tanto a aquellos dictadores, por no imitarlos en su plan económico, ni homenajearlos con la persecución y la represión hacia quienes piensan distinto".