Milei propuso la Procuración del Tesoro a ex juez que lo rechazó: "Sin ocupar cargo"

El ex juez Ricardo Manuel Rojas rechazó el ofrecimiento que le hizo el presidente Javier Milei para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. En un mensaje de X -ex Twitter- contó que le comunicó la decisión al jefe de Estado y al funcionario presidencial Santiago Caputo aunque no dio a conocer los motivos.

"Estoy profundamente agradecido al Presidente @JMilei por el ofrecimiento para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Es un gran honor. Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor", sostuvo Rojas.

El frustrado candidato se desempeñó como secretario de la Corte Suprema de Justicia y como miembro del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal. Con 66 años, el abogado también acumuló experiencia académica y publicó diversos libros que abordan temas de derecho desde una perspectiva libertaria, lo que lo vinculó estrechamente con los referentes actuales del Gobierno.

El pasado de Rojas

El ex juez escribió el libro "La inflación como delito". Este magistrado vive en Guatemala, tiene 66 años y en su carrera judicial llegó hasta secretario en la Corte Suprema luego de haber pasado por juzgados de primera instancia y Cámara.

Su labor final en la Justicia fue en el juzgado en lo Criminal N° 18 de CABA. En 2020 se retiró. Mantiene una gran relación con Milei, a quien conoce desde 2013. El ahora Presidente cuando fue candidato llevó su libro a la TV.

Barra echado por una firma

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la semana pasada que Rodolfo Barra fue echado del gobierno supuestamente por vivir en España. Había sospechas en el gobierno de que el jefe de los abogados del Estado haya emitido resoluciones con firma desde el exterior. El Presidente y sus funcionarios deben firmar decretos dentro del territorio nacional.

Además, firmó una resolución contraria a los intereses del Gobierno. Es que favoreció a una empleada que cobraba un incentivo por parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cuyo convenio con el Estado fue dado de baja a fin de año pasado y por esa decisión del Gobierno se dejó en la calle a más de 2000 personas.

Barra tocó un cable sensible para el Gobierno y favoreció a la empleada en su reclamo y en el Gobierno no cayó nada bien. "Hubo ruido y por varios temas, que son más graves. Que no dictamine 100% a favor del Gobierno es raro", analizó desde Balcarce 50 un entornista de Milei ante El Destape.