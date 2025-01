El Gobierno prepara la segunda salida de un alto funcionario para este 2025 que recién comienza. El próximo será Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro. El exjuez de la Corte se reúne con el asesor presidencial Santiago Caputo este lunes, según pudo averiguar El Destape.

Los motivos de su renuncia son variados. Uno de los más graves es que Javier Milei se enteró que Barra vive en España, según relataron fuentes de la Rosada a El Destape. De hecho hay sospechas de que el jefe de los abogados del Estado haya emitido resoluciones con firma desde el exterior. El Presidente y sus funcionarios deben firmar decretos dentro del territorio nacional.

No fue el único problema. Además, firmó una resolución contraria a los intereses del Gobierno. Es que favoreció a una empleada que cobraba un incentivo por parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cuyo convenio con el Estado fue dado de baja a fin de año pasado y por esa decisión del Gobierno se dejó en la calle a más de 2000 personas.

Barra tocó un cable sensible para el Gobierno y favoreció a la empleada en su reclamo y en el Gobierno no cayó nada bien. "Hubo ruido y por varios temas, que son más graves. Que no dictamine 100% a favor del Gobierno es raro", analizó desde Balcarce 50 un entornista de Milei ante El Destape.

En Casa Rosada contaron que Milei va a confirmar la decisión cuando regrese al país de su viaje en Davos. El mandatario argentino llega este sábado. El lunes Caputo y Barra se juntarán en su despacho.

Quién es el reemplazante de Rodolfo Barra en la Procuración del Tesoro

En el Gobierno ya buscaron reemplazante y el elegido es Ricardo Manuel Rojas, un exjuez que escribió el libro "La inflación como delito". Este magistrado vive en Guatemala, tiene 66 años y en su carrera judicial llegó hasta secretario en la Corte Suprema luego de haber pasado por juzgados de primera instancia y Cámara.

Su labor final en la Justicia fue en el juzgado en lo Criminal N° 18 de CABA. En 2020 se retiró. Mantiene una gran relación con Milei, a quien conoce desde 2013. El ahora Presidente cuando fue candidato llevó su libro a la TV.

La salida de Barra será la segunda baja del Gobierno en este primer mes de año. Milei echó hace dos semanas al titular de la Unidad de Información Financiera, Ignacio Yacobucci.

Barra fue ministro de la Corte de la famosa "mayoría automática" que armó Carlos Menem. Estuvo en ese cargo desde 1990 a 1993. Y de 1994 a 1996 fue Ministro de Justicia durante la presidencia del riojano.

Barra en su juventud perteneció a la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, una organización política de jóvenes ligada al Movimiento Nacionalista Tacuara, afín al fascismo y al nazismo. En los 90', el diario Página/12 reveló que fue detenido por haber atentado contra una sinagoga.