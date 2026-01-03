Milei festejó el bombardeo de Trump a Venezuela y el secuestro de Maduro

Javier Milei celebró en redes sociales el bombardeo que realizó Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Con su clásico "Viva la libertad carajo", el mandamás argentino festejó el ataque del gobierno de Trump.

Milei fue uno de los primeros líderes en reaccionar a la noticia del bombardeo norteamericano en redes sociales. "La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el Presidente en sus redes sociales, donde reposteó la publicación de un medio argentino. Además, compartió un video en el que apunta contra Maduro durante una reunión del Mercosur.