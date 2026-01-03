Milei festejó el bombardeo de Trump a Venezuela y el secuestro de Maduro

Javier Milei fue una de las primeras figuras mundiales en festejar en redes sociales el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de su mandamás Nicolás Maduro. El Presidente argentino reaccionó a la noticia con su clásico "La libertad avanza. Viva la libertad carajo", y con esa publicación comenzó una incontable cantidad de republicaciones de otros usuarios, desde trolls libertarios y desconocidos hasta su propio gabinete de ministros.
Milei fue uno de los primeros líderes en reaccionar a la noticia del bombardeo norteamericano en redes sociales. "La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el Presidente en sus redes sociales, donde reposteó la publicación de un medio argentino. Además, compartió un video en el que apunta contra Maduro durante una reunión del Mercosur.
Un informe de una consultora privada reveló que el 48% de la población no votaría al presidente Javier Milei si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2027 y un 11% aún no tendría definida su decisión. Solo el 41% de los encuestas aseguró que sí se inclinaría por el líder de La Libertad Avanza (LLA). Pese a esto, un 58% de la sociedad considera que el economista libertario "está resolviendo" problemas del país y que "necesita tiempo".
Javier Milei le subió el sueldo a sus funcionarios.
El Poder Ejecutivo avanzó con la actualización salarial para ministros y altos cargos del Gobierno, a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial. Aunque en los días previos se había especulado con subas de entre el 60% y el 100%, el texto oficial no precisó los montos que comenzarán a percibir los funcionarios alcanzados por la medida, cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023.
Javier Milei afronta el desafío del "fantasma del tercer año". Aquel que padeció Mauricio Macri, que tuvo que recurrir en 2018 al FMI; y el que sufrió Alberto Fernández, que salió en 2022 a buscar a Sergio Massa porque sino "se iba en helicóptero" (Jorge Ferraresi dixit).