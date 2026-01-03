De Petro a Milei, las reacciones del mundo al secuestro de Nicolás Maduro

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y posterior secuestro de Nicolás Maduro provocó la reacción de líderes políticos del mundo. Tanto en la Latinoamérica como en España, políticos y figuras públicas repudiaron la operación militar. El contraposición, el presidente argentino Javier Milei celebró la invasión.

Las reacciones de Latinoamérica al secuestro de Maduro

Una de las figuras más activas desde el momento del bombardeo es el presidente colombiano Gustavo Petro. Debido a la cercanía de Colombia con Venezuela, su país activó un operativo de seguridad para evitar incursiones en su territorio y asistir a los refugiados que intenten cruzar la frontera.

"La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Cómo miembros del consejo de seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina", apuntó en uno de sus mensajes por X (ex Twitter).

En tanto que en otro de sus publicaciones apuntó: "La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar protega al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano".

Por otro lado, el exlíder boliviano Evo Morales también alzó su voz desde las redes sociales, con un mensaje contra Estados Unidos. "Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!", criticó.

El presidente chileno, Gabriel Boric, también expresó su "preocupación y condena" ante las acciones militares e hizo un llamado a "a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país". "La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", concluyó.

Hasta el momento, el gobierno brasileño se mantiene en silencio.

La reacción de Milei al ataque de Estados Unidos en Venezuela

Una de las primeras reacciones positivas a la incursión para secuestrar a Maduro fue del presidente Milei, quien también usó su cuenta de X para celebrar la situación. "La libertad avanza, viva la libertad carajo", escribió al citar la noticia.

Tras esa publicación, el jefe de Estado argentino continúa en un raíd de republicaciones frenético desde hace horas.

Dentro del mismo gobierno, la senadora Patricia Bullrich utilizó su cuenta de X para apoyar la agresión. "Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica", dijo.

Irán, Cuba y Rusia apoyaron a Venezuela

Entre los países cercanos a Venezuela, Irán fue uno de los más contundentes en su repudio a Estados Unidos. “El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, sostuvieron en un comunicado.

En tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un extenso comunicado en el que reclamó la intercención del Consejo de la ONU. El texto afirma que EE.UU. cometió "un acto de agresión armada contra Venezuela" y que eso provoca "una profunda preocupación y condena".

"Los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio, la disposición a construir relaciones de confianza y previsibilidad", remarcó el comunicado.

Al tiempo que resalta: "Apoyamos la declaración de las autoridades venezolanas y los líderes de los países de América Latina sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU".

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel fue otro de los líderes que denunció el golpe: "Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a Venezuela. Nuestra ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América".

La reacción del resto del mundo

El senador estadounidense Mike Lee aseguró que habló con Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, quien le habría informado que Maduro será juzgado en Estados Unidos.

"El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", escribió el presidente español Pedro Sánchez.

Mientras que la Eurodiputada de Podemos Irene Montero también se mostró muy activa en sus redes. "EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo", disparó. A la vez que le exigieron a la Comisión Europea "actuar conforme a la legalidad internacional contra EEUU ante su agresión militar ilegal" contra Venezuela y para "garantizar la liberación de su Presidente y de todas las personas ilegalmente secuestradas".

El ministro de asuntos exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, por su parte, se refirió a la seguridad de sus ciudadanos en el país y garantizó que la embajada se encuentra activa para recibirlos y asistirlos. Misma posición que adoptaron Italia y México, entre otros.