La jueza que liberó a los detenidos le respondió al Gobierno: "Esto afecta la democracia"

La jueza Karina Andrade explicó este viernes la decisión de liberar 114 presos en la marcha de los jubilados al manifestar que no había delitos denunciados, y sostuvo que si los mantenía privados de su libertad estaría violando derechos básicos. La magistrada le respondió directamente al Gobierno al afirmar que el accionar policial frente al Congreso "afecta la democracia".

La liberación de los detenidos "no fue una decisión espontánea que hice porque sí. Yo tengo un rol jurisdiccional de control de legalidad. El marco que yo tenía para resolver era lo informado por el Ministerio Público Fiscal. No se me informó de alguna investigación delictiva", explicó Andrade en diálogo con El Destape AM 1070.

La magistrada explicó que "para los jueces de turno es una obligación analizar el contexto de la detención, y (en este caso) no se cumplían los requisitos básicos", por lo que tuvo que resolver la liberación "ante el pedido de la defensa".

"Solo tenía el ejercicio de un derecho constitucional de adultos mayores junto con otros grupos. Eso significa que hay que garantizar que eso pueda suceder", agregó en referencia a la libertad de expresión y la posibilidad de manifestarse.

Además, la jueza Andrade aclaró que "no le trajeron información" acerca de si había barrabravas presentes en la manifestación del miércoles, aunque añadió que eso "formará parte de la investigación" posterior.

De todos modos, la jueza señaló que "no se va a dar la liberación de cualquier persona con pedido de captura", y anticipó que "si avanza la investigación de la fiscalía se podrá pedir la prisión preventiva" de los liberados.

