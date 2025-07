La fatal dependencia de Milei

Endemoniado, el calendario quiso que le tocará a Javier Milei pagarle 4300 millones de dólares a los fondos de inversión de Wall Street en el Día de la Independencia. Milei usó para eso los dólares que no acumuló: los consiguió como producto de un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Wall Street conduce la secretaría del Tesoro a través de uno de sus hombres, Scott Bessent, -ex director de Key Square Capital- y presiona para que el Fondo Monetario le vuelva a prestar a países endeudados que le deben a…Wall Street. Así cobra, con una hipoteca que tendrán que levantar las próximas generaciones de argentinos.

En septiembre del año pasado, cuando presentó el presupuesto que no fue en el Congreso, Milei blanqueó que su prioridad era pagar el vencimiento de deuda que acaba de dejar las reservas del Banco Central por debajo de los U$40 mil millones, incluida claro la nueva deuda con el FMI. “El déficit cero va hacer que la deuda sea sostenible. La sostenibilidad de la deuda va a bajar el riesgo país y abaratar el costo financiero, contribuyendo al aumento de la inversión y el ahorro, y en consecuencia al crecimiento económico y del salario real”, dijo el presidente. Las previsiones fallaron, aunque el gobierno lo niegue. El riesgo país (en torno 700 puntos) sigue en niveles que hacen imposible la ecuación que planteaba el gobierno y desde Wall Street JP Morgan recomienda huir de la Argentina. No solo impactó la falta de dólares, también la detención de Cristina Fernández de Kirchner, que dejó en claro que el riesgo ya no puede asociarse a la ex presidenta. Es un problema mayúsculo porque Milei ató todo su plan de gobierno a tener contento a los fondos de inversión que acaban de clausurar la temporada de carry trade.

Afectado por la suba del dólar, el traslado a precios y la inflación en alza que adelantó el índice de la Ciudad de Buenos Aires 2,1%, Milei entra en el segundo semestre de sequía de dólares y necesita que su ministro de Economía inventé algo urgente para llegar con aire a las elecciones. No solo Wall Street lo advierte. También los gobernadores que se unen en el rechazo al plan de la Casa Rosada, le hacen el vacio el 9 de Julio en Tucumán y amenazan con profanar el evangelio del ajuste en el Congreso. De fondo, os afectados directos por un plan que busca despedir y disciplinar salen a la calle como lo hicieron este martes los trabajadores del INTI en la General Paz, los empleados de Vialidad Nacional en la ciudad y los despedidos de Georgalos, Molinos Río de la Plata e Industrias Secco que cortaron la Panamericana. Todos los días aparecen datos de que el plan es inviable: lo mostró el último informe de Fundar, que estimó en 430 mil los despidos que va a causar la apertura de la economía sobre la industria. A eso se suma el dato que publicó Atlas Intel en colaboración con la agencia Bloomberg: la falta de trabajo es hoy el principal problema de los argentinos y afecta al 44% de los consultados.

Agotada la liquidación récord del agronegocio, con una déficit de cuenta corriente que es récord y el riesgo país en torno a los 700 puntos, Luis Caputo necesita una nueva inyección de dólares para sostener la precaria estabilidad. El economista y docente universitario Juan Manuel Telechea puso en perspectiva el problema más grave que tiene Milei camino a las elecciones. "La cuenta corriente registró un déficit de casi USD 5.200 M en el primer trimestre, casi el doble de lo acordado con FMI para todo el año. El turismo tuvo un rojo de USD 4.500 millones, seguido del pago de intereses de deuda externa (3.300 millones). El déficit en la balanza de servicios fue récord en 20 años. Con lo cual, en los próximos meses probablemente se reduzca significativamente la oferta de divisas y eso presione al alza el tipo de cambio (ya subió 11% en últimos días, aunque aún no es claro si hay un cambio de tendencia o volatilidad)”, escribió.

Es un panorama que se agrava y en eso coincide también el ultimo informe de la consultora Abeceb, de Dante Sica. El informe que difudió la consultora del ex ministro de Producción de Macri, muestra que, en el primer semestre del año electoral, Argentina tuvo casi 3000 millones de dólares de déficit comercial con Brasil, un contraste furioso con el supravit de 107 millones que se había acumulado en el mismo período de 2024. En el acumulado del primer semestre, señala, las importaciones crecieron un 53,0% respecto a enero-junio de 2024. Se trata del semestre con mayor crecimiento importador en 15 años. Las perspectivas no son mejores: se espera que las exportaciones sigan reptando, las importaciones volando y el déficit comercial con Brasil escale a 6500 millones de dólares en todo el año.

Milei decidió retirarse del bloque de países de los BRICS que se reunió en Río de Janeiro esta semana, en un contexto en el que la agencia Bloomberg advierte que el dólar pierde peso como moneda de rfugio. El presidente tiene un solo argumento para conservar el apoyo de sus votantes y es un activo que entra en zona de riesgo porque está atado a la temporada de dólar barato que está llegando a su fin. Eligió depender al máximo de los fondos de inversión, beneficiar a los sectores con capacidad de ahorro y dejar a la deriva a cientos de miles de personas que hacen malabares para llegar a fin de mes. Eligió entregar sus márgenes de la libertad, palabra que traicionó de mil maneras, y atarse de pies y manos al humor de los acreedores externos. Nada disruptivo, esa dependencia que asfixió a otros antes que a él, es la que lo constituye.