Funcionario de Milei no fue a Diputados ante los reclamos por ajuste en Vialidad Nacional

Funcionarios del gobierno de Javier Milei se ausentaron a una reunión clave de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación que recibió al Sindicato de Trabajadores Viales y Afines para que exponga acerca de la crítica situación del sector ante el ajuste de la administración libertaria. La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, denunció que hay 1.500 puestos de trabajo que corren riesgo y manifestó que “los funcionarios de Milei no vinieron a dar la cara a Diputados porque no tienen respuestas".

"Lo único que quieren es destruir Vialidad Nacional, sin obras o mantenimiento”, apuntó sobre la gestión del administrador general de la DNV, Marcelo Campoy, quien fue invitado pero no asistió. “Un papelón que demuestra que está dibujado y que la orden del gobierno no es debatir sino destruir instituciones que funcionan como la DNV, están contra los ciudadanos, son de lo peor”, disparó.

En su discurso, Aleñá destacó que “lamento enormemente que no haya tenido la valentía de estar presente acá”. En ese sentido, agregó que “Campoy es cómplice de la malversación de fondos que ha hecho el gobierno con la plata que nos corresponde, que nos deben 340 mil millones de pesos de presupuesto del año 2024 y que no se asusta de que no le manden ni un peso de eso”.

Por otro lado, la dirigente gremial afirmó que “están hablando desde un inicio de 1500 trabajadores para despedir de los 5200 que somos” para los “40 mil kilómetros de la red para hacer mantenimiento que tenemos”. En ese sentido, aseguró que “está todo ligado: el desfinanciamiento, decir que van a sacar el decreto ley 505 que da origen a Vialidad, decirnos que nos van a transformar en otro organismo en el que no saben qué vamos a hacer, que no podemos tener paritarias y que ni Obras Públicas ni Vialidad nos contestan las notas que presentamos”.

La apertura de la reunión estuvo a cargo del Diputado Nacional Bernardo José Herrera, presidente de la Comisión, quien informó que “desde el año pasado venimos trabajando en esta Comisión de Obra Pública sobre los efectos que se están produciendo en el país por la paralización total de la obra pública”. Además, indicó que Campoy fue invitado a reuniones en reiteradas ocasiones, pero si bien se comprometió a asistir luego canceló “excusándose en temas de agenda”, incluyendo en la de hoy.

Finalmente, la dirigente avaló una propuesta para que Diputados cree una Comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles “para que no metan más la mano en los fondos y deriven el dinero que se necesita para las obras viales. ¿A donde va esa plata?”, se preguntó Aleñá, quien agradeció el apoyo de los distintos diputados ante la situación.

La exposición iba a ser completada por el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, y el Administrador General de la DNV, Ing. Marcelo Campoy, quienes no se presentaron por parte del gobierno de Javier Milei encargados del área.

“El presidente no entiende la importancia de la obra pública para el desarrollo del país”

En esta línea, el diputado de la UCR Julio Cobos señaló que “en las reuniones al principio de esta gestión teníamos la esperanza de que la paralización de la obra pública fuera temporaria, hasta que se ordenara el gobierno, pero eso no pasó y nos preocupa mucho". Además, apuntó que 'hoy no vino el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, y hay que emplazarlo para que concurra al Congreso”.

“El gobierno hace hincapié en la seguridad, pero pasa por alto que una ruta en mal estado por falta de mantenimiento, genera muertes por accidente viales; de hecho tenemos el doble de muertos por accidentes en la ruta, que por homicidios*, remarcó. Y agregó: "Lamentablemente, el presidente dice que la obra pública no genera trabajo, no tiene idea de lo que está hablando: construir una escuela genera educación, una comisaría genera seguridad, un camino genera conectividad, un hospital genera salud. La obra pública es fundamental para el desarrollo del país”.

Por último, Cobos remarcó: “Ahora quieren cerrar Vialidad Nacional porque hay muchas sospechas de corrupción, lo mismo que la obra pública. ¿No tienen funcionarios honestos que ocupen los lugares destacados en la función pública para terminar con la corrupción? Hay que terminar con la corrupción, no con la obra pública”.