Francos confesó que el escándalo de corrupción Libra "no es un tema menor"

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la creación de una comisión para investigar la multimillonaria estafa $LIBRA y un pedido para interpelar a distintos funcionarios del Gobierno, el jefe de Gabinete adelantó que va a asistir al Congreso a contestar preguntas y admitió que "no es un tema menor". Pese a esto, quiso quitarle responsabilidad al presidente Javier Milei al considerar que "solo reposteó una moneda", cuando en realidad escribió un texto promocionando un proyecto apuntalado en esa memecoin.

"No digo que no sea un tema con el que se deban darse todas las aclaraciones ni hacerse distintas juicios. El propio Presidente idjo que cometió un error. No estoy diciendo uqe sea menor conceptualmente. Sí digo que cuando uno compara con otros temas, es menor", dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia. El funcionario tuvo que hacer esa aclaración luego de que el periodista que lo entrevistaba le planteara que para él el caso $LIBRA "no era un caso menor" y que el Presidente no es "un ciudadano común".

"Como es muy difícil posicionarse frente a este Gobierno, atacan y cuestionan por temas menores. No ha habido comisiones investigadoras por casos de corrupción tremendos en Argentina, que fueron investigados en la Justicia", deslizó Francos minutos antes de su aclaración. El jefe de Gabinete agregó después que sí lo considera menor "en relación a todos los hechos graves que te describía antes".

Si bien confirmó que va a ir al Congreso el 22 de abril "a contestar las preguntas que quieran formular", Francos quiso restarle responsabilidad a la publicación que hizo Milei el 14 de febrero promocionando el proyecto Viva La Libertad, que iba a ser financiado a través de la compra de la moneda $LIBRA. "El caso de token $LIBRA, una cosa es el reposteo que hizo el Presidente y otra muy distinta es lo que sucedió con esa empresa que hizo el y lo comercializó. Son dos cosas distintas. Vamos a contestar todo lo que podamos contestar, cumpliendo con la Constitución", señaló.

Y en ese sentido, insistió: "Lo que hizo el presidente fue respotear el lanzamiento de una moneda que supuestamente iba a generar oportunidades de fondear proyectos de emprendedores en Argentina. Arman todo este escándalo. No digo que no estén en su derecho, pero hay cosas que no tienen dimensión", concluyó.

Comisión $LIBRA: cómo votó cada diputado

Pese al intento del oficialismo para que cayera el quórum, las iniciativas recibieron el apoyo de la mayoría de los diputados presentes en el recinto. La creación de la Comisión Investigadora por $LIBRA se aprobó con 128 votos positivos, 93 votos negativos y 7 abstenciones. Así votó cada uno de los diputados nacionales:

Interpelaciones a funcionarios

Además, la Cámara de Diputados aprobó que se cite a funcionarios del Gobierno nacional para que den explicaciones por la criptomoneda $LIBRA. Así votó cada uno de los legisladores: