Fin: Adorni adelanta su renuncia y se abre un lugar para reemplazarlo

Manuel Adorni intentó despejar dudas sobre su candidatura y su doble rol como vocero presidencial y salió a confirmar en la primera conferencia de prensa que da tras el anuncio sobre su postulación que renunciará a su cargo.

El Portavoz seguirá en su rol hasta diciembre y una vez electo para legislador porteño asumirá en su banca en La Libertad Avanza y dejará su cargo en la Casa Rosada. “En caso de ser electo, si la gente me elige, voy a dar por supuesto un paso al costado y me enfocaré en la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre”, dijo hoy Adorni por la mañana.

El vocero será seguramente electo, según incluso los informes y encuestas más pesimistas para el oficialismo. Al ser cabeza de lista, será legislador en los próximos años.

Hubo mucho ruido en las horas próximas al anuncio de su candidatura. Desde Paula Oliveto a Yamil Santoro, ambos candidatos también en CABA y competidores de Adorni, salieron a pedir su renuncia.

En Casa Rosada especulaban con un doble rol como vocero y legislador post diciembre. Pero finalmente decidieron que no será así. Igualmente, Adorni seguirá en su cargo durante la campaña.

Sobre eso, que también generó cruces, el vocero argumentó: "Quiero aclarar que en estas conferencias de prensa voy a referirme estrictamente a la agenda de gestión de las actividades del presidente de la Nación y del Gobierno nacional, tal cual viene ocurriendo hasta ahora, y no va a haber excepciones. No importa lo que pase del otro lado. Acá, este es el ámbito nacional y voy a seguir representando al Presidente y voy a ser la voz del Gobierno como lo vengo siendo hasta ahora”.

La semana pasada, Yamil Santoro explicó que la permanencia de Adorni como vocero mientras inicia una campaña electoral representaría "un inaceptable aprovechamiento de su función para una finalidad ajena a la misma, en presunta contradicción con la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública".

En Casa Rosada ratificaron a Adorni en su cargo en la campaña. Pero igualmente siguen las dudas sobre su continuidad o no post diciembre. Hoy Karina Milei no quiere saber nada con candidaturas testimoniales. Pero para diciembre falta mucho. ¿Y si cambia de opinión en el medio? Es que la hermana del Presidente no quiere que Adorni abandone la Casa Rosada y quiere tenerlo cerca.

Mientras, se empiezan a abrir candidatos para el lugar actual de Adorni. Nombres giran varios. El primero es Javier Lanari, hoy Nº2 de Adorni y que será candidato a diputado por Misiones. Otro es Esteban Trebucq, a quien en el Gobierno le ofrecieron ser candidato en esta elección y dijo que no. Otros nombres son Marina Calabró, a quien Milei la llamó antes de Adorni en diciembre del año pasado pero no aceptó. Y el que empezó a dar vueltas en las últimas horas es el periodista Robert Funes Ugarte, quien se mostró ayer en el balcón de la Rosada junto a los Milei.