En un nuevo video hecho con IA, Milei tildó de monos a la oposición: "Mandrilandia"

Luego de la insólita parodia de zombies a lo The Walking Dead y un virus llamado "Ku-K 12", el presidente Javier Milei compartió ahora en su cuenta de Instagram otro video en el que recrea con inteligencia artificial un supuesto mundo llamado "Mandrilandia". En las imágenes, una serie de primates vestidos con remeras de Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda (FIT) y la CGT mantienen apresados a una familia argentina que es liberada por un ejército de leones comandado por el mandatario.

"MANDRILANDIA IS OVER. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió Milei junto al video de cerca de un minuto de duración. En esta breve pieza audiovisual, una voz en off narra una historia que intenta recrear la visión que el líder de La Libertad Avanza (LLA) tiene sobre las políticas que aplicó en sus 500 días que van de su gestión. "Había una vez, en Mandrilandia, un lugar extraño donde el cepo producía felicidad. Un mundo sumido en la mentira y el engaño, la corrupción y los negocios turbios", indica la voz en off.

Además de simios con pecheras de los principales partidos opositores al Gobierno, también aparece una recreación de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner sosteniendo un cartel con la consigna "Obedezcan" y luego una montaña de billetes con una bandera con la leyenda "Justicia Social", con primates acostados encima. En otra imagen se ve también a un mandril con una remera de UxP tomando un vino en cartón.

"Hasta que un día todo cambió. Javier Milei apareció para liberar al pueblo argentino, víctima durante años de la opresión de Mandrilandia", agrega la voz. A la par, una familia argentina vestida con camisetas de la selección aparece tras las rejas de "Mandrilandia", custodiados por primates. Las caras del propio Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, irrumpen en el video dirigiendo a leones, mientras los mandriles empiezan a llorar.

"A base de crecimiento económico y superávit, destruyó el cepo para siempre. Al perder su privilegios, los mandriles cayeron en desesperación y los argentinos ahora tienen esperanza. ¿Podrán los mandriles aceptar la realidad ya dejar atrás su viejas prácticas?", concluye el video con un cartel de continuará.

Cómo era el otro video armado con IA

En septiembre del año pasado, el Presidente publicó otro video recreado con inteligencia artificial en el que otra voz en off narraba que "hace doce años" un virus “comenzó no solo con la destrucción Argentina” sino también con “la destrucción de mentes”. Luego, mostraba miembros del kirchnerismo personificados como si fueran los zombies, entre ellos Cristina Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández y Roberto Baradel, infectados con el "virus Ku-K 12".

“Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos atrapados en una ceguera que los consumió por completo”, agregaba la voz en off. Hacia el final, en el video aparecía un león, con el que se buscó personificar a Milei, mientras la voz afirmaba que "en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido".

Además, podían verse a artistas como Fito Páez, al que la voz en off acusaba de haberse infectado “solo por conveniencia” y “a cambio de beneficios”.