El gobierno de Javier Milei profundiza los acuerdos para cerrar la reforma laboral

El Gobierno nacional definirá esta semana su estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias de febrero, con el objetivo de aprobar un paquete de reformas clave. La principal novedad es la decisión de enviar el acuerdo Mercosur–Unión Europea directamente al Senado, dejando de lado la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará este lunes la mesa política para alinear al oficialismo antes del inicio de las sesiones el 2 de febrero. El cronograma prevé que el 12 de febrero el Senado trate la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, con la conducción de Patricia Bullrich en el bloque de La Libertad Avanza, y que Diputados busque la sanción el día 19.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica las negociaciones con gobernadores dialoguistas para destrabar tensiones por Ganancias, presentando una contrapropuesta de reducción del impuesto a las sociedades y descartando compensaciones extra-presupuestarias. Pese al freno del Parlamento Europeo, el presidente Javier Milei ratificó que Argentina avanzará unilateralmente con la validación interna del acuerdo Mercosur–UE, replicando la estrategia aplicada al Presupuesto 2026: centralizar el diálogo en la mesa política y delegar la negociación parlamentaria en Bullrich y Martín Menem.