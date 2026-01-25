El Gobierno de Javier Milei inicia una semana clave para asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero. La principal novedad en la hoja de ruta oficialista es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional: según supo la Agencia Noticias Argentinas, es "altamente probable" que el Ejecutivo decida enviar el acuerdo Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El gobierno de Javier Milei profundiza los acuerdos para cerrar la reforma laboral
El Gobierno nacional definirá esta semana su estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias de febrero, con el objetivo de aprobar un paquete de reformas clave. La principal novedad es la decisión de enviar el acuerdo Mercosur–Unión Europea directamente al Senado, dejando de lado la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará este lunes la mesa política para alinear al oficialismo antes del inicio de las sesiones el 2 de febrero. El cronograma prevé que el 12 de febrero el Senado trate la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, con la conducción de Patricia Bullrich en el bloque de La Libertad Avanza, y que Diputados busque la sanción el día 19.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica las negociaciones con gobernadores dialoguistas para destrabar tensiones por Ganancias, presentando una contrapropuesta de reducción del impuesto a las sociedades y descartando compensaciones extra-presupuestarias. Pese al freno del Parlamento Europeo, el presidente Javier Milei ratificó que Argentina avanzará unilateralmente con la validación interna del acuerdo Mercosur–UE, replicando la estrategia aplicada al Presupuesto 2026: centralizar el diálogo en la mesa política y delegar la negociación parlamentaria en Bullrich y Martín Menem.
Hace 2 horas
Milei mata a Maquiavelo: Trump elige ser temido a ser amado
Cuando el mandatario habló de la muerte simbólica del escritor florentino despertó una pregunta: ¿alguien que lee tan malamente la política internacional está en condiciones de conducirlo en la tormenta que tenemos por delante?
Javier Milei viajó a Davos a escenificar el asesinato simbólico de Maquiavelo, como un alumno de secundaria que se cree más inteligente que su profesor, sin darse cuenta de que alrededor suyo, en el exacto momento que él daba su discurso ante un salón semivacío, el mundo a su alrededor estaba cambiando por la acción decidida de un Príncipe que actúa de acuerdo a la premisa que el escritor florentino había planteado hace más de medio milenio: “es más seguro ser temido que amado, si no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo” porque “los hombres temen menos ofender al que se hace amar que al que se hacer temer”. La pregunta obligatoria y evidente es: ¿alguien que lee tan malamente la política internacional y no muestra siquiera la voluntad de proteger los intereses del país, está en condiciones de conducirlo en la tormenta que tenemos por delante?
Hace 3 horas
Otro viaje de Milei a Estados Unidos: asistirá al Argentina Week
Lo confirmó Alec Oxenford, embajador argentino en el país norteamericano. Quienes asistirán y qué empresas lo organizarán.
Javier Milei volverá a Estados Unidos. El Presidente participará de la Argentina Week que se realizará en marzo en Nueva York, según anunció el embajador argentino en el país norteamericano, Alec Oxenford.
Hace 3 horas
A contramano de Milei, las empresas temen ante el avance del cambio climático
Las empresas reevalúan riesgos y costos ante tormentas y desastres naturales cada vez más frecuentes, en un escenario marcado por el cambio climático y la volatilidad. A la inversa del pensamiento libertario.
Las tormentas severas, los incendios forestales y otros desastres naturales están modificando de forma acelerada la manera en que las empresas planifican inversiones, seguros y operaciones. El impacto creciente del cambio climático obliga a revisar proyecciones financieras y estrategias de cobertura, en un contexto donde los eventos extremos ya no son excepcionales, sino parte del escenario habitual que enfrentan compañías de todos los sectores.