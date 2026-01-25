Caída del consumo y cierre de negocios: la crítica situación que atraviesa el sector comercial jujeño

La actividad comercial en San Salvador de Jujuy atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, el comienzo de este nuevo año agrava la situación: las ventas bajaron de manera notable después de las Fiestas y cada vez más locales cierran.

Las medidas del gobernador Carlos Sadir y el presidente Javier Milei determinaron un panorama desolador para el sector. En las calles del centro capitalino, los vendedores describen un enero de estancamiento en ventas. La afluencia de clientes es mínima, marcando una distancia abismal respecto a los picos de ventas que históricamente traía consigo el verano.

“Está todo demasiado tranquilo”, señaló Roxana, quien comercializa artículos diversos. En diálogo con el medio Todo Jujuy, contó que incluso la venta escolar —que usualmente empieza a moverse en estas fechas— aún no despegó: “Preguntan precios, pero no están fluidas las ventas como otros años”.

Por su parte, Claudia, vendedora de indumentaria, describió un panorama similar. “Las ventas de enero son bastante bajas y se nota la diferencia con el año pasado. Hay menos gente y eso se refleja día a día”, afirmó la comerciante.

Además, contó que varios comercios de la zona cerraron tras la temporada fuerte de diciembre, afectados por alquileres elevados y ventas insuficientes. Tras dos años de gestión del gobierno de Milei, las persianas bajas dejaron de ser una excepción para convertirse en una constante.

El titular de la Cámara de Comercio de Jujuy, Alejandro Bustamante, había anticipado la situación: "Muchos ya no aguantan y van a abandonar la actividad de manera registrada; muchos están pasando a la informalidad porque los costos disminuyen sustancialmente", aseguró antes de Navidad.

Sadir profundiza el ajuste a los comedores infantiles: advierten que "se recibe 15 pesos al día por chico"

Desde el Centro Comunitario San Pantaleón denuncian que "el subsidio que reciben los comedores infantiles equivale a 15 pesos por día por chico". Esta cifra, trasladada a un esquema de 20 días hábiles, se traduce en un presupuesto mensual irrisorio de $3.000 por niño.

El tesorero de esta institución ubicada en barrio Malvinas Argentinas, Juan Vargas, señaló que el aporte estatal "resulta insuficiente y llega con atraso". En esa línea, sostuvo que "la última vez que se pagó fue en septiembre" y la actualización más reciente del presupuesto se hizo hace dos años.

Vargas sostuvo que la política provincial de asistencia alimentaria funciona de manera “sesgada” y solo contempla la comida, sin cubrir gastos esenciales para que un comedor funcione diariamente. “No te reconocen equipamiento, utensilios, artículos de limpieza, servicios, ni personal. Una institución involucra a las madres que cocinan y también tienen derecho a comer, pero el Estado no cubre nada de eso”, señaló.

En tanto, el dirigente social de San Salvador de Jujuy cuestionó la propuesta oficial de trasladar el esquema de compra de alimentos a un sistema de proveedores. Según relató en diálogo con el medio Todo Jujuy, la administración de Sadir “apretó para que los comedores pasen a esa modalidad", pero en San Pantaleón "decidieron negarse".

“Tenemos más de 20 años administrando fondos y es un derecho adquirido. No queremos aceptar porque todo es oscuro. Hay un solo proveedor que cubre todos los comedores infantiles y todas las escuelas”, advirtió.

Consultado sobre cómo sostienen las comidas con esos montos, Vargas explicó que muchas instituciones "realizan actividades para recaudar", como ventas de comida, eventos y aportes solidarios. Sin embargo, remarcó que eso no alcanza. “Es una ilusión decir que se cubre la necesidad de lo que no aporte el Estado. En situaciones críticas como la que estamos viviendo, se hace muy difícil”, afirmó.