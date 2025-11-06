Cambio climático: el 2025 será uno de los años más calurosos de la historia

El 2025 no superará al 2024 como el más caluroso jamás registrado, sino que podría ocupar el segundo o el tercer lugar, precisó la agencia meteorológica de la ONU.

El 2025 se perfila como uno de los años más calurosos de la historia y coronará más de una década de altas e inéditas temperaturas, aunque la tendencia se puede revertir con medidas concretas, informó este jueves Naciones Unidas.

De todas maneras, el 2025 no superará al 2024 como el más caluroso jamás registrado, sino que podría ocupar el segundo o el tercer lugar, precisó la agencia meteorológica de la ONU.

El dato se desprende de un informe publicado antes de la cumbre climática (COP30) de la ONU que se desarrollará en Brasil desde el lunes. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos, lo que provocará un "aumento del calor en el futuro".

"Esta racha sin precedentes de altas temperaturas, combinada con el aumento récord de los gases de efecto invernadero del año pasado, deja claro que será prácticamente imposible limitar el calentamiento global a 1,5 °C en los próximos años sin superar temporalmente este objetivo", afirmó Celeste Saulo, directora de la OMM, a través de un comunicado.

Los acuerdos climáticos de París de 2015 tenían como objetivo limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales, y a +1,5 °C si fuera posible. En este sentido, Saulo insistió en que, aunque la situación es grave y pueda superarse temporalmente ese umbral, "la ciencia es igualmente clara en cuanto a que todavía es totalmente posible y esencial reducir las temperaturas a 1,5 °C para finales de siglo".

Actuar hoy para frenar el calentamiento global

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo hincapié en lo que está en juego: "Cada año que se supere los 1,5 ºC afectará a las economías, agravará las desigualdades y causará daños irreversibles".

"Debemos actuar ahora, con gran rapidez y a gran escala, para que el exceso sea lo más pequeño, breve y seguro posible, y para que las temperaturas vuelvan a situarse por debajo de 1,5 °C antes de que termine el siglo", alertó Guterres.

Sin embargo, el mundo se encuentra muy lejos de alcanzar esos objetivos. Según la OMM, los últimos 11 años serán los más cálidos desde inició el registro hace 176 años. En los primeros puestos se encuentran los años 2023, 2024 y 2025.

La OMM también indicó en su informe que la temperatura media cerca a la superficie -unos dos metros por encima de la misma- durante los primeros ocho meses de este año se situó 1,42 °C por encima de la media preindustrial. Las concentraciones de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera y el calor de los océanos también siguieron aumentando este año, por encima de los niveles ya récord de 2024.

Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destacó que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 2,3% el año pasado, impulsadas por India, China, Rusia e Indonesia.

¿Cómo impacta el aumento de las temperaturas en el planeta?

El impacto del aumento de las temperaturas se puede ver en la extensión del hielo marino del Ártico, que tras la congelación invernal de este año fue la más baja jamás registrada.

Por su parte, la extensión del hielo marino de la Antártida se mantuvo muy debajo de la media a lo largo del año. La ONU también recordó los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos que se vivieron en los primeros ocho meses de 2025: inundaciones e incendios forestales que repercutieron en "cadena en las vidas, los medios de subsistencia y los sistemas alimentarios".