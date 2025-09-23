Diputados de UP piden una moción de censura contra Francos por la Emergencia en Discapacidad

Diputados de Unión por la Patria presentaron una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego reafirmada por el Congreso.

Los diputados acusan a Francos de incumplimiento de deberes de funcionario público y alertan que pueden desplazarlo en caso de que consigan los votos necesarios durante la moción de censura. En una entrevista en Radio Rivadavia, Francos sostuvo que si es citado concurrirá al Congreso.

"Citar al señor jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Guillermo Francos a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para ser interpelado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, a los efectos del tratamiento de una moción de censura y/o, en su defecto, la remoción, por la decisión de “suspender” la ejecución de la Ley N° 27.793 de emergencia nacional en materia de discapacidad, incumpliendo sus deberes de funcionario público, avasallando las facultades del Congreso y atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base de nuestro sistema constitucional", afirmaron los diputados.

Milei promulgó la ley de Discapacidad pero suspendió su aplicación

Milei promulgó el lunes la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. Sin embargo, el Gobierno impidió su ejecución hasta que "se definan las fuentes de financiamiento" y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

El Ejecutivo debió promulgar la ley tras la insistencia del Congreso con mayoría especial en ambas cámaras, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el Decreto 681/2025 invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exigen la inclusión de créditos presupuestarios y fuentes específicas para leyes con impacto fiscal.

Disposiciones principales de la ley de Discapacidad (aún no ejecutables)

- Creación de la PNC por Discapacidad para Protección Social (70% del haber mínimo, compatible con empleo hasta 2 SMVM).

- Cobertura médica garantizada a través del Programa Incluir Salud y prestaciones de la Ley 24.901.

- Compensación de emergencia a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación.

- Exención del 50% de contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad.

- Fortalecimiento institucional de ANDIS, con auditorías inclusivas y metas de transparencia.