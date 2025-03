Caputo: "Nosotros no sabemos cuánta plata nos dará el FMI"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) sabe cuántos dólares va a desembolsar en la Argentina y que lo definirá en una reunión de Directorio todavía sin fecha. Además, admitió que el objetivo final del acuerdo es ir a un esquema de libre cambio

"El monto lo define el directorio del Fondo y nosotros no lo sabemos", afirmó Caputo en una entrevista con Antonio Laje, este martes en A24, y un día antes de que la Cámara de Diputados trate del DNU del acuerdo con el organismo.

Además, el ministro de Economía afirmó que, en esta ocasión, los nuevos fondos que gire el FMI no se fugarán debido a que "no hay sobrante en pesos", por lo que ya hay "equilibrio entre la demanda y la oferta de pesos". "No solo no hay sobrante sino que hay menos pesos y además están bien respaldados", sostuvo.

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que esta vez el acuerdo con el Fondo "es diferente" porque "el ajuste fiscal y monetario que pide el FMI lo hicimos el año pasado", por lo que "ahora se viene la etapa de capitalización". "Usaremos los fondos del FMI para respaldar los pesos", explicó.

En paralelo, Caputo sostuvo que "Argentina empieza a parecerse más a Perú, que cambia de presidente no digo cada 5 minutos pero sí cada año", y remarcó que, sin embargo, "(en Perú) eso no afecta la macro". "Hacen intentos de desestabilización, pero no tiene un correlato económico como pasaba antes", dijo sobre Argentina en el contexto de la represión en el Congreso de la semana pasada.

Caputo admitió que quiere ir a un esquema de libre cambio

Por otra parte, Caputo dijo en un primer momento que "no puede decir si habrá flotación libre" porque "eso es parte del acuerdo" que todavía se sigue negociando. "No va a haber salto devaluatorio. El Fondo no pide eso", añadió. Incluso, admitió que "en Argentina siempre sale mal flotar porque siempre tiene déficit".

Sin embargo, cuando luego Laje le preguntó si pensaba aplicar un esquema de "libre cambio", el ministro de Economía respondió que "es la idea". En ese sentido, explicó que eso se dará "cuando cumplamos con las tres condiciones: que se acomode la base monetario, que el nivel de inflación converja al del crawling peg (ritmo de devaluación del peso) y podamos capitalizar el Banco Central".

"Hacemos todo eso para liberar las restricciones cambiarias. Ese ese el objetivo final. Cuándo estarán esas condiciones no lo podemos decir porque no sabemos cuánta plata nos va a dar el FMI", anticipó.