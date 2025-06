Avanza la denuncia de Manes contra Caputo: "Se abrió a prueba"

Desde el entorno del diputado radical Facundo Manes confirmaron este jueves que la denuncia contra el asesor presidencial Santiago Caputo "sigue su curso" y aseguraron que continuarán avanzando penalmente contra uno de los hombres de mayor confianza de Javier Milei. Se trata de una causa por "amenazas coactivas" tras el discurso del Presidente ante la asamblea legislativa el 1 de marzo pasado.

"Se abrió a prueba, veremos qué pasa", dijo Gastón Manes a El Destape al ser consultado sobre el estado actual de la causa. Tanto el ex presidente de la Convención Nacional radical como el diputado de la bancada Democracia para Siempre, Pablo Juliano, expresaron que la Cámara Federal porteña "reabrió el caso" el 6 de mayo pasado y que "sigue su curso".

La aclaración del entorno de Facundo Manes se dio un día después de que trascendiera que sus abogados, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, retiraron el pedido para que la Corte Suprema de Justicia interviniera por la vía del per saltum en la causa. Según argumentaron, esta decisión se dio porque la Cámara resolvió dejar nulo el pedido de archivar la causa que había hecho "en tiempo récord" la jueza María Eugenia Capuchetti.

"Como la Cámara decidió reabrir el caso, el per saltum quedó sin objeto. Lo único que se hizo fue notificar a la Corte de esta situación, para que no se aboque al recurso. Esa es la verdad. El resto son operaciones para desinformar o confundir", indicó Juliano en su cuenta de la red social X.

El texto, que también fue compartido por Gastón Manes y que se titula "No nos bajamos: la investigación contra Santiago Caputo sigue su curso", continúa calificando como una "patoteada" lo ocurrido el 1 de marzo en pasillos del Congreso. "No vamos a aflojar, porque no estamos dispuestos a permitir patoteadas y aprietes desde lo más alto del poder. Vamos por una Argentina con respeto, con justicia y en paz. Vamos para adelante", concluye la publicación.

"El hombre más poderoso de la Argentina me amenazó", había dicho después Manes en declaraciones periodísticas, antes de señalar que Caputo es quien "maneja los servicios de inteligencia, la AFIP y los trolls con plata del Estado".

“Me pegó dos piñas” 💬



Facundo Manes denunció que Caputo lo “amenazó” y alguien del entorno del Gobierno le pegó por "preguntarle a Milei sobre la criptoestafa". https://t.co/FgSabf2sNp pic.twitter.com/yM9lvk3Z4U — El Destape (@eldestapeweb) March 2, 2025

Cómo fue el episodio de Manes y Caputo

Manes denunció que allegados al asesor presidencial Caputo le pegaron "dos piñas" tras el cruce en el recinto. Fue después de que el presidente Milei frenara su discurso para decirle que no entiende la Constitución. El diputado explicó a la prensa que estaba hablando con una periodista del diario Clarín cuando se le acercó el asesor y lo amenazó al decirle: "Ya vas a saber de mi".

Seguidamente, Manes denunció que alguien "que vino con Caputo" se le acercó y le pegó dos piñas. Fue a la salida del recinto, en el salón de Pasos Perdidos. El diputado explicó también el cruce que se vio por cadena nacional cuando Milei estaba hablando sobre Justicia.

Así fue el cruce entre Facundo Manes y Santiago Caputo 📽️



🤳🏼 NA. https://t.co/8CGKvNDudG pic.twitter.com/BunUgjmEeD — El Destape (@eldestapeweb) March 2, 2025

En ese momento, denunció Manes ante la prensa, el diputado lo inquirió y le preguntó si iba a hablar de la cripto estafa y de los jueces designados por decreto. Dijo que escuchó gritos que venían de hablar y era de Santiago Caputo y le hizo un gesto intimidatorio.

"Cuando bajé, en el pasillo yo venía con la mochila solo, me viene él (enfurecido) y me dice: 'Ahora me vas a escuchar', como diciendo que iba a poner todo el aparato del Estado a perseguirme. La AFIP, la SIDE", relató.