Adorni repudió el ataque a Roberto Navarro: "Nos pusimos a disposición"

El vocero presidencial Manuel Adorni repudió el ataque contra el periodista Roberto Navarro y sostuvo que las publicaciones del presidente, Javier Milei, "nada tiene de relación" con la violencia contra el director de El Destape. En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada enfatizó al decir que el gobierno solo cuenta con las redes sociales para desmentir noticias falsas.

"No compatibilizamos con la violencia de ninguna índole. Me nombraste el episodio de Roberto Navarro con quien me comuniqué para solidarizarnos. Además nos pusimos a disposición para lo que necesite. Nada está relacionado con que los periodistas mientas y nosotros lo marquemos o que lo marque el presidente con sus esilos en las redes sociales", sostuvo el portavoz oficial y candidato a legislado

El candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2025 que se realizarán el domingo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, además sostuvo que "al periodismo lo seguiremos respetando como tal. Ni hablar de mi rol al menos hasta el 9 de diciembre".

NOTICIA EN DESARROLLO