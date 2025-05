Milei encabezó un acto para empujar la candidatura de Adorni: "Nunca cumplieron"

El presidente Javier Milei hizo una fugaz aparición en un acto de La Libertad Avanza (LLA) para empujar la candidatura a primer legislador porteño del vocero presidencial, Manuel Adorni, de cara a las elecciones 2025.

"Qué se puede esperar de los que hicieron promesas y nunca cumplieron", lanzó frente a la militancia mileista en el acto, realizado enfrente de un local partidario en Villa Lugano, en el que el Presidente estuvo por escasos minutos.

Acompañado de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y titular del partido LLA, el Jefe de Estado volvió a pedir el voto por la representación porteña del oficialismo nacional para "ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo".

"Si quieren ver a una Argentina grande de nuevo, voten a Adorni. Él es la voz del Milei en la Ciudad para que la Argentina siga avanzando", sintetizó el propio Presidente, en sintonía con la campaña del oficialismo que pretende asociar al Vocero con el Jefe de Estado.

Debate porteño: cómo le fue a Adorni

En la presentación en el debate porteño del martes, Adorni sostuvo que en el Ejecutivo habían terminado con el déficit fiscal y con la inflación y que el kirchnerismo buscaba revertirlo, nacionalizando la elección local. En la lógica de que tanto Milei como el sello de LLA miden más que él, buscó en todo momento la identificación.

"(Leandro) Santoro es Santoro, yo no me escondo detrás de nadie", lo criticó el candidato de Unión por la Patria, favorito en las encuestas, por los afiches "Adorni es Milei" con los que empapeló la Capital. "No me avergüenza serlo", le replicó el vocero.

Con chicanas no muy profundas pero precisas, Adorni, y la postulante del PRO, la diputada nacional Silvia Lospennato, se cruzaron cuando tuvieron la oportunidad.

El primero de los dos que emitió una chicana fue Adorni, quien respondió a la celebración de Lospennato sobre la disminución de piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. "Con los piquetes terminamos nosotros, con Patricia Bullrich y Sandra Pettovello, no ustedes", le dijo le vocero de la Presidencia.

Poco tiempo después, Lospennato le devolvió la gentileza. "Me cuesta verte parado en ese atril. Sos un buen vocero, pero esta es una elección de legisladores", le contestó la candidata del partido que preside el ex jefe de Estado Mauricio Macri.