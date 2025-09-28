A la espera de la ayuda de EE.UU., Milei retoma la campaña en Tierra del Fuego

Los primeros sondeos que se van conociendo luego de la impactante victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires muestran que el peronismo se revitalizó y, sumando sus distintas presentaciones, ahora se adelanta las mediciones nacionales con porcentajes que van del 35 al 40% mientras que La Libertad Avanza se asienta en alrededor del 35 al 30%, casi en empate técnico. En la batalla bonaerense, clave para el número nacional, Fuerza Patria repetiría el triunfo, pero por menor margen que los 13,6 puntos de septiembre. Si bien el presidente Javier Milei se mantiene en su pico de imagen negativa, dejó de mostrar las caídas pronunciadas de los últimos dos meses. "Da la sensación de que llegó a su piso, mantiene un núcleo duro, pero menor al de otros tiempos", explicó Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero.