Este lunes 29 de septiembre, el presidente Javier Milei volverá a visitar la ciudad de Ushuaia, en el marco de su campaña rumbo a las elecciones legislativas que se celebrarán en octubre. Según confirmó el legislador de La Libertad Avanza, Agustín Coto, el mandatario arribará con su comitiva y permanecerá todo el día en la capital fueguina, donde se prevé una caminata junto a vecinos a las 18 horas por las calles San Martín y Don Bosco. Además, la agenda incluirá otras actividades que aún se están coordinando. La visita se inscribe en una serie de recorridas que Milei viene realizando por distintas provincias del país. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
A la espera de la ayuda de EE.UU., Milei retoma la campaña en Tierra del Fuego
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
Fan de Trump e incondicional de Netanyahu: Milei lleva al país a un aislamiento inédito
No es la primera vez que un gobierno argentino le pide ayuda a Estados Unidos, pero nunca antes la sumisión fue tan explícita y pública. Los efectos del alineamiento total con Washington e Israel en el contexto internacional actual.
La presencia de Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la segunda desde que asumió el poder, dejó cristalizado el mapa de aliados que el libertario pretende para su gobierno. No es demasiado sofisticado, más bien todo lo contrario y se limita a dos países: Estados Unidos e Israel. Con la potencia norteamericana lo une una admiración propia de un fan a una estrella de rock o una celebridad global y, por ende, a un proyecto anti-globalista que Donald Trump expresó con furia.
Hace 2 horas
El peronismo ya supera por lo mínimo a La Libertad Avanza, pero Milei dejó de caer
Los últimos sondeos ubican a Fuerza Patria algún punto por arriba de La Libertad Avanza, aunque dentro del margen de error. Sin embargo, la imagen de Milei dejó de caer, sostenida por su núcleo duro.
Los primeros sondeos que se van conociendo luego de la impactante victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires muestran que el peronismo se revitalizó y, sumando sus distintas presentaciones, ahora se adelanta las mediciones nacionales con porcentajes que van del 35 al 40% mientras que La Libertad Avanza se asienta en alrededor del 35 al 30%, casi en empate técnico. En la batalla bonaerense, clave para el número nacional, Fuerza Patria repetiría el triunfo, pero por menor margen que los 13,6 puntos de septiembre. Si bien el presidente Javier Milei se mantiene en su pico de imagen negativa, dejó de mostrar las caídas pronunciadas de los últimos dos meses. "Da la sensación de que llegó a su piso, mantiene un núcleo duro, pero menor al de otros tiempos", explicó Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero.
Hace 3 horas
Milei renuncia a gobernar para ser el candidato de Trump
Después del blindaje, los fondos de Wall Street quedan como principales accionistas del gobierno. Los socios que Bessent tiene en Argentina. Radiografía del poder cerealero, la burla de las retenciones que puede costarle caro a LLA en octubre.
Durante la aventura que ya lleva casi 22 meses, Javier Milei y Luis Caputo demostraron que pueden devorarse cualquier capital en tiempo récord. La popularidad de un outsider sin pasado evidente, el apoyo del colaboracionismo siempre dispuesto y los dólares del superávit comercial, el megablanqueo y la nueva deuda con el Fondo. El gobierno de Donald Trump lo sabe, pero apuesta a un aliado que está de remate para una confrontación que le cuesta sostener y viene perdiendo.