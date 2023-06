El director de Titanic filtró el lado B de la visita a Jujuy y cruzó a Morales: "Resentido"

El cineasta canadiense lamentó como la gestión del gobernador radical de Jujuy promocionó su visita a Purmamarca.

El director de cine canadiense James Cameron visitó la Argentina, en una serie de actividades en las que dio una charla sobre sostenibilidad y recorrió la provincia de Jujuy, acompañado del gobernador Gerardo Morales.

Sin embargo, en declaraciones posteriores a el diario español El País, el director de Terminator, Titanic y Avatar manifestó su decepción por como fue promocionada su recorrida junto al titular de la Unión Cívica Radical.

Cuando se le consultó si se sintió usado por las autoridades, el cineasta respondió: "Absolutamente. Fueron muy buenos anfitriones y me mostraron su punto de vista, incluso prepararon una película en inglés para mostrarme todo el trabajo que están haciendo sobre sostenibilidad, el cual es impresionante. Pero no me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan"

En ese marco, expresó que espera "tener la oportunidad de hablar con ellos directamente" y que buscará "formas de ayudarlos" a través de su Fundación Alianza Avatar.

"Quiero dejar claro que en un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades indígenas", sentenció.

Según reconoció Cameron, tiene "contactos alrededor del mundo con comunidades que pelean por los derechos indígenas", pero no en Argentina "porque nunca había estado centrado aquí".

"Lo irónico es que ahora los tendré. Ha sido una estupidez no prepararme como normalmente lo hago porque siento que me han tendido una emboscada, quiero usar esa palabra, emboscada, para que parezca que tengo cierto punto de vista sin estar enterado", expresó.

Consultado sobre a quién atribuía esa emboscada, Cameron conjeturó: "Si podían generar la idea de que yo aprobaba la extracción de litio estaban haciendo un lavado verde de imagen sobre el litio para hacer creer que yo pienso que la importancia del litio para el cambio climático es más importante que los derechos de la gente local, lo que no es mi postura en absoluto y nunca lo será"

"Es la primera vez que me ocurre algo así y estoy resentido", reconoció el director, quE agregó: "Creo que me hicieron actuar como un personaje sin saber que yo tenía ese rol y quiero dejar claro que no vine a participar en una campaña de lavado verde de imagen. La siguiente pregunta lógica sería: Y entonces cuál es la alternativa si no se puede extraer litio?"

Cameron llegó a la Argentina en representación de su Avatar Alliance Foundation para trabajar en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.

El jueves, el cineasta visitó Purmamarca junto a Morales. Desde la gestión jujeña habían informado que en este encuentro Cameron “tomó contacto con las transformadoras iniciativas que, en materia de energías renovables, producción de litio y emprendimientos sostenibles se han puesto en marcha allí”.

"Agradecemos la visita de Cameron, reconocido director de cine y activista ambiental, a nuestra provincia. Jujuy es un gran ejemplo en materia de sustentabilidad", había expresado Morales vía Twitter.