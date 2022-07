Promulgaron la ley anti "Patricia Bullrich" sobre las Islas Malvinas

Será obligatoria la capacitación sobre Malvinas en toda la administración pública. Varios dirigentes de Cambiemos se expresaron a favor de la causa kelper.

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 27.671 que establece la capacitación obligatoria sobre las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública. La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 16 de junio, y hoy fue promulgada mediante el decreto 363/2022, publicado en el Boletín Oficial.

De esta forma, se deberá establecer "la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la 'Cuestión de las Islas Malvinas' para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".

El objetivo es federalizar la Causa Malvinas, invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adherirse a la capacitación.

En sus lineamientos generales, contempla la información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la Nación Argentina en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas, así como también deberá contemplar información relativa a la normativa nacional e internacional vigente.

El proyecto sobre capacitación fue elaborado por la senadora fueguina del Frente de Todos (FdT) María Eugenia Duré. Al abrir el debate, la ex gobernadora de Tierra del Fuego y diputada del Frente de Todos, Rosana Bertone, afirmó que este proyecto de capacitación tiene “un sentimiento muy fuerte porque este año está conmemorando los 40 años de la Gesta de Malvinas”.

“La agenda de Malvinas es un tema muy importante para nosotros; nos remite a una historia soberana. Este proyecto pretende fijar los pilares de la política de Estado para que persistamos en el reclamo”, agregó Bertone.

La ley fue sancionada con 178 votos afirmativos en Diputados y 4 abstenciones, por parte de los partidos de Izquierda.

Juntos por el Cambio y su entrega de las Malvinas

Distintos integrantes de Juntos por el Cambio han demostrado, en más de una ocasión, su nulo interés en la causa por la soberanía de las Islas Malvinas. Por ejemplo, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dijo que que “podríamos haber dado las Islas Malvinas en una negociación con Pfizer" para que nos dieran vacunas.

"Pfizer no pidió cambios de la ley [de vacunas]. Lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni las Malvinas… Bueno, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, señaló la presidenta del PRO a LN+ y luego, pidió disculpas públicamente y aclaró que está "a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”.

Luego, otros políticos de JxC como la diputada Sabrina Ajmechet o el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, también mostraron su falta de interés en defender la soberanía de las Malvinas. “Yo entregaría no sólo las Falklands sino todo Tierra del Fuego a England, así nos sacamos ese apéndice que le encarece la vida al pueblo", expresó Llach en su momento y se convirtió en un foco de críticas.

Lo mismo ocurrió con Ajmechet, quien, un 2 de abril, que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, escribió en sus redes: "Las Malvinas no existen. Las falkland islands son de los kelpers. La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso".